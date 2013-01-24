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    Tarak

    CP0836
    • Sakal düzelticinizin bir parçası Sakal düzelticinizin bir parçası Sakal düzelticinizin bir parçası
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      Tarak

      CP0836

      Sakal düzelticinizin bir parçası

      Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!

      Tarak

      Sakal düzelticinizin bir parçası

      Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!

      Sakal düzelticinizin bir parçası

      Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!

      Tarak

      Sakal düzelticinizin bir parçası

      Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!

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      Tarak

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      Model numarasını nerede bulabilirim?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:

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        Sakal düzelticinizin bir parçası

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Bakım Yapmaya Uygundur
          • BT1209
          • BT1210
          • BT1211
          • BT1212
          • BT1213
          • BT1214
          • BT1215
          • BT1216
          • BT1218
          • MG3710
          • MG3711
          • MG3720
          • MG3721
          • MG3730
          • MG3740
          • MG3747
          • MG3750
          • MG3760
          • MG5750
          • MG7715
          • MG7720
          • MG7730
          • MG7770
          • MG7785
          • MG7790
          • MG3715

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