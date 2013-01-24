Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sakal düzelticinizin bir parçası
Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sakal düzelticinizin bir parçası
Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!
Sakal düzelticinizin bir parçası
Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sakal düzelticinizin bir parçası
Sakal düzelticinizin parçası olan bu tarakla sakalınızı dilediğiniz gibi kesip şekillendirebilirsiniz. Hayalinizdeki görünümün aynısını yaratmanız için benzersiz hassasiyet garanti!
Tarak
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
MG3710/15
BT1214/15
MG3715/14
Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.
Değiştirilebilir parça