Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
BRI95x serisi için şarj cihazı
Bu adaptör, pili bittiğinde cihazınızı şarj edebilmenizi sağlar. Avrupa tipi fişe sahiptir. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
BRI95x serisi için şarj cihazı
Bu adaptör, pili bittiğinde cihazınızı şarj edebilmenizi sağlar. Avrupa tipi fişe sahiptir. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
BRI95x serisi için şarj cihazı
Bu adaptör, pili bittiğinde cihazınızı şarj edebilmenizi sağlar. Avrupa tipi fişe sahiptir. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
BRI95x serisi için şarj cihazı
Bu adaptör, pili bittiğinde cihazınızı şarj edebilmenizi sağlar. Avrupa tipi fişe sahiptir. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Adaptör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
Değiştirilebilir parça