Kutudaki diğer öğeler
- IPL 8000 Serisi Tüy Alma cihazı
- Akıllı vücut başlığı
- Kese
- Temizleme bezi
- Güç ünitesi
SenseIQ ile size özel tasarlandı
Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SenseIQ ile size özel tasarlandı
Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün
SenseIQ ile size özel tasarlandı
Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SenseIQ ile size özel tasarlandı
Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün
SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı
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Başlangıçta 2 haftada bir, ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsi bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 8,5 dakika sürer.
Lumea 8000 Serisi, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.
Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.
Özel olarak tasarlanmış başlık, bacak gibi geniş bölgelerde uygulama yaparken optimum cilt teması için içe doğru kıvrımlıdır. Başlık takıldığında özelleştirilmiş program tetiklenir.
Sağlık teknolojisinde lider olan Philips; evinizde kolay, etkili ve güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için dermatologlara danışarak Lumea IPL'yi geliştirdi. Profesyonel salonlarda kullanılan teknolojiden türetilen Lumea IPL, hassas bölgelerde bile hassas uygulama sunar.
Ücretsiz koçluk uygulamamız, tedavi programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur, ardından sizi her seansta adım adım yönlendirir. 2,1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.
IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila koyu kahverengi cilt tonlarında etkilidir (I-V).
Aparat teknik özellikleri
Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar
Uygulama modu
Teknik özellikler
Servis
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