Bu ürün satışta değil
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Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.
Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde yerleşik USB Direct ve SD kart yuvaları üzerinden daha fazla dijital müziğe erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
Yüksek kontrastlı LCD
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