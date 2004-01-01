Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.