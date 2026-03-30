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  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans

Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 1000Sakal düzeltici

BT1233/14

Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler.
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

Dayanıklı ve tutarlı performans

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • DuraPower, 30 dk kablosuz kullanım

  • USB şarj

  • Kirli sakal&ayarlanabilir sakal tarağı

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.

1-7 mm'lik sakal uzunluklarını veya sıfır düzeltme görünümünü seçin

Uzun sakalınızı düzeltmek için 1-7 mm'lik tarağı, 3 günlük kirli sakal görünümü yaratmak için 1 mm'lik tarağı kullanın veya sıfır düzeltme için düzelticinizi taraksız kullanın.

Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

Çizikleri ve tahrişi önlemek için tasarlanan bıçaklar, pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlara sahiptir.

Teknik Özellikler

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