  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Beardtrimmer series 1000

    Sakal düzeltici

    BT1233/14
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dayanıklı ve tutarlı performans Dayanıklı ve tutarlı performans Dayanıklı ve tutarlı performans
      -{discount-value}

      Beardtrimmer series 1000 Sakal düzeltici

      BT1233/14
      Genel Derecelendirme / 5

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Beardtrimmer series 1000 Sakal düzeltici

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Beardtrimmer series 1000 Sakal düzeltici

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Sakal düzelticiler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Beardtrimmer series 1000

        Beardtrimmer series 1000

        Sakal düzeltici

        Toplam:

        Dayanıklı ve tutarlı performans

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

        • Paslanmaz çelik bıçaklar
        • DuraPower, 30 dk kablosuz kullanım
        • USB şarjı
        • Kirli sakal&ayarlanabilir sakal tarağı
        Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

        Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

        Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.

        Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

        Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

        Çizikleri ve tahrişi önlemek için tasarlanan bıçaklar, pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlara sahiptir.

        8 saat şarj sonrasında 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        8 saat şarj sonrasında 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        30 dk kablosuz kullanım için düzelticinizi USB kablosuyla 8 saat şarj edin.

        Rahat kullanım için USB ile şarj

        Rahat kullanım için USB ile şarj

        Bu sakal düzeltici, bilgisayarınız veya herhangi bir USB adaptörüyle daha esnek şarj için bir USB kablosuyla birlikte gelir. Adaptör dahil değildir (Philips HQ80/HQ87 adaptör önerilir).

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini bilin

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini bilin

        Adaptör üzerindeki yeşil ışık, cihazınızın şarj edilmekte olduğunu gösterir.

        Seyahat kilidi, düzelticinin yanlışlıkla çalıştırılmasını önler

        Seyahat kilidi, düzelticinin yanlışlıkla çalıştırılmasını önler

        Açma/kapama düğmesinin üzerindeki seyahat kilidi, cihazın yanlışlıkla açılmasını önler.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Kolay kuru temizleme için başlığı çıkarıp verilen fırçayı kullanarak cihazdaki tüyleri süpürün. Yağlama gerekmez.

        Tutması kolaydır

        Tutması kolaydır

        Tutması ve kullanması rahat olan hızlı düzeltici ile ulaşılması zor olan yerleri kolayca düzeltebilirsiniz.

        Satın alma koruması garantisi

        Satın alma koruması garantisi

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız 2 yıl garantilidir, yağlanmaları gerekmez ve dünya çapında tüm gerilim değerlerine uygundur.

        1-7 mm'lik sakal uzunluklarını veya sıfır düzeltme görünümünü seçin

        Uzun sakalınızı düzeltmek için 1-7 mm'lik tarağı, 3 günlük kirli sakal görünümü yaratmak için 1 mm'lik tarağı kullanın veya sıfır düzeltme için düzelticinizi taraksız kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Hassasiyet (adım aralığı)
          1 mm ile
          Kesici genişliği
          32  mm
          Çizilmez dişler
          Daha fazla konfor için

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          Şarj göstergesi
          Çalışma
          Kablosuz kullanım
          Temizleme
          Fırçayla kuru temizleme
          Seyahat kilidi
          Evet

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik Kolay Tutuş

        • Güç

          Pil Tipi
          NiMH
          Çalışma süresi
          30 dakika
          Şarj
          • USB şarjı
          • 8 saatte tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Adaptör
          İçermez

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yağlamak gerekmez
          Evet

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • 1 kirli sakal tarağı (1 mm)
          • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
          Bakım
          Temizleme fırçası

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.