2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BT1233/14
Paslanmaz çelik bıçaklar
DuraPower, 30 dk kablosuz kullanım
USB şarj
Kirli sakal&ayarlanabilir sakal tarağı
Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.
Uzun sakalınızı düzeltmek için 1-7 mm'lik tarağı, 3 günlük kirli sakal görünümü yaratmak için 1 mm'lik tarağı kullanın veya sıfır düzeltme için düzelticinizi taraksız kullanın.
Çizikleri ve tahrişi önlemek için tasarlanan bıçaklar, pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlara sahiptir.
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2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket