Dayanıklı ve tutarlı performans

Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler.