Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün
Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün
Sakal düzeltici
Toplam:
Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.
Çizikleri ve tahrişi önlemek için tasarlanan bıçaklar, pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlara sahiptir.
30 dk kablosuz kullanım için düzelticinizi USB kablosuyla 8 saat şarj edin.
Bu sakal düzeltici, bilgisayarınız veya herhangi bir USB adaptörüyle daha esnek şarj için bir USB kablosuyla birlikte gelir. Adaptör dahil değildir (Philips HQ80/HQ87 adaptör önerilir).
Adaptör üzerindeki yeşil ışık, cihazınızın şarj edilmekte olduğunu gösterir.
Açma/kapama düğmesinin üzerindeki seyahat kilidi, cihazın yanlışlıkla açılmasını önler.
Kolay kuru temizleme için başlığı çıkarıp verilen fırçayı kullanarak cihazdaki tüyleri süpürün. Yağlama gerekmez.
Tutması ve kullanması rahat olan hızlı düzeltici ile ulaşılması zor olan yerleri kolayca düzeltebilirsiniz.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız 2 yıl garantilidir, yağlanmaları gerekmez ve dünya çapında tüm gerilim değerlerine uygundur.
Uzun sakalınızı düzeltmek için 1-7 mm'lik tarağı, 3 günlük kirli sakal görünümü yaratmak için 1 mm'lik tarağı kullanın veya sıfır düzeltme için düzelticinizi taraksız kullanın.
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