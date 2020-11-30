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Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün
Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, herhangi bir mikro USB kablosu ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün