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Lumea IPL Prestige SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı
Üretimden kaldırıldı
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BRI950/00
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Philips Lumea'yı daha sık kullanırsam daha iyi sonuç alır mıyım?
Philips Lumea cihazı nedeniyle cildimde rahatsızlık hissi veya acı oluşuyor
Philips Lumea'm ışık atımı yapmıyor
Philips Lumea'mdan beklediğim sonuçları alamıyorum
Philips Lumea uygulama sırasında yanık kokusu çıkarıyor
Philips Lumea'mdaki ışıklar yanıp sönüyor
Philips Lumea'mın pili çok çabuk tükeniyor
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