Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Lumea Prestige

    IPL tüy alma cihazı

    BRI950/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • 6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın* 6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın* 6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*
      -{discount-value}

      Lumea Prestige IPL tüy alma cihazı

      BRI950/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*

      SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Lumea Prestige IPL tüy alma cihazı

      6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*

      SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün

      6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*

      SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Lumea Prestige IPL tüy alma cihazı

      6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*

      SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Benzer ürünler

      Tümünü gör ipl

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Lumea Prestige

        Lumea Prestige

        IPL tüy alma cihazı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*

        En iyi sonuçları elde etmek için 2 akıllı başlık

        • SenseIQ teknolojili
        • Vücut ve yüz
        • SmartSkin sensörü ile
        • Kablosuz ve kablolu kullanım
        Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi

        Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi

        IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelir. Philips Lumea, tüy köküne hassas ışık atışları uygulayarak kökü bir dinlenme aşamasına geçirir. Sonuç olarak, vücudunuzda uzayan tüylerin miktarı zaman geçtikçe azalır. Uygulamanın tekrarlanması cildinizi tüylerden arındırarak pürüzsüz ve yumuşak hale getirir. Tüylerin yeniden uzamasını önlemenizi sağlayan bu işlemin uygulanması, hassas bölgelerde bile güvenlidir. Philips Lumea, evinizin rahatlığında kolay ve etkili kullanım için klinik olarak test edilmiş ve dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir.

        Kanıtlanmış hassas ve etkili uygulama

        Kanıtlanmış hassas ve etkili uygulama

        Tarafsız araştırmalar, üç uygulamadan sonra tüylerde %92'ye kadar azalma olduğunu gösteriyor**. İlk dört uygulamayı iki haftada bir, sonraki sekiz uygulamayı ise dört haftada bir gerçekleştirin. 12 uygulamadan sonra altı ay boyunca pürüzsüz cildin keyfini çıkarabilirsiniz*.

        Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

        Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

        Philips Lumea Prestige birçok tüy ve cilt tipinde etkilidir. Çok beyaz ile koyu kahverengi arasındaki cilt tonlarında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. IPL, tüy rengindeki pigment ile cilt tonundaki pigment arasında kontrast gerektirir. Bu nedenle (diğer IPL tabanlı uygulamalarda olduğu gibi) Lumea beyaz, gri, açık sarı veya kızıl tüylerde uygulama için kullanılamaz. Çok koyu ciltler için de uygun değildir.

        Kişisel bir tüy alma deneyimi için SenseIQ teknolojisi 

        Kişisel bir tüy alma deneyimi için SenseIQ teknolojisi 

        Algılar. Lumea'nın SmartSkin sensörü, cilt tonunuzu algılar ve sizin için en uygun ışık ayarını gösterir. Uyum sağlar. Akıllı başlıklar, tüm vücut bölgelerine uygun olarak hazırlanan programları uyarlar. Bakım yapar. Hassas bölgelerde bile nazik ve uzun ömürlü tüy alımı için*** dermatologlarla birlikte geliştirildi ve sizden ilham aldı.

        Akıllı aparatlar, her bir vücut bölgesine göre program ayarlar

        Akıllı aparatlar, her bir vücut bölgesine göre program ayarlar

        Vücudunuz benzersizdir. Cildiniz, kıvrımlarınız ve vücudunuzun konturları da öyle. Lumea tüm vücut aparatları, her kıvrıma uyacak şekilde geliştirilmiştir ve her bir vücut bölgesine göre program ayarlar. Uygulama pencereleri, ışığın kaçmaması için cildinizle teması maksimuma çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Böylece narin ve hassas bölgelerde bile etkili, nazik uygulamalar yapabilirsiniz.

        İçe doğru kavisli tasarıma sahip vücut aparatı

        İçe doğru kavisli tasarıma sahip vücut aparatı

        Akıllı vücut aparatı en geniş uygulama penceremize sahiptir (4,1 cm2). Bu sayede bacaklar, kollar ve karın bölgesi gibi daha geniş vücut bölgelerinde hızlı bir uygulama için mükemmeldir. İçe doğru kavisli tasarım, vücudunuzun kıvrımlarını takip ederek maksimum cilt teması sağlar. Bu aparatı taktığınızda ilgili vücut bölgeniz için özel bir program ayarlanır. Kadınların %83'ü bacaklarındaki tüy azalmasından memnun kalmıştır****.

        Ek filtreli hassas yüz aparatı

        Ek filtreli hassas yüz aparatı

        Yüz aparatı, yüzünüzdeki tüyleri etkili bir şekilde yok etmek için küçük, düz, 2 cm2 bir penceresi olacak şekilde tasarlanmıştır. Dudak üstü, çene veya çene çizgisinde kullanım için ideal olan başlık, iç kısımda entegre filtreye sahiptir. Akıllı aparat cihaza eklendiğinde ışık uygulamasın otomatik olarak yüzünüz için ayarlar. Kadınların %84'ü, yüzlerindeki tüy azalmasından memnun kalmıştır****.

        SmartSkin sensörü ile

        SmartSkin sensörü ile

        SenseIQ teknolojili Philips Lumea Prestige, beş kolay seçilebilir ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörü cilt tonunuzu algılar ve ardından uygulama yaptığınız bölge için en rahat ışık ayarını gösterir.

        Kablosuz veya kablolu kullanabilirsiniz

        Kablosuz veya kablolu kullanabilirsiniz

        Lumea Prestige, kablosuz tek IPL cihazıdır, bu sayede ulaşılması zor bölgelerde kablo size engel olmadan kolayca uygulama yapabilirsiniz. Ayrıca kablosuz özelliği sayesinde vücut tüylerinizi evinizin dilediğiniz yerinde kolayca alabilirsiniz.

        Lumea IPL uygulaması her adımda yanınızda

        Lumea IPL uygulaması her adımda yanınızda

        Ücretsiz Lumea IPL uygulaması, evinizin rahatlığında altı aya kadar uzun süreli pürüzsüz bir cilde* sahip olmanızı daha da kolaylaştırır. Tekniğinizle ilgili ipuçları ve püf noktalarının yanı sıra ideal uygulama anlarınızı yöneten kişiye özel uygulama programları ve uyarlanabilir planlama sunan sezgisel uygulama, her adımda yanınızda. Bu sayede mümkün olan en kısa sürede her zaman hazır olacaksınız.

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Philips Lumea kutusundan çıkarıldığı anda çalışmaya hazır, eksiksiz bir çözümdür. Yedek parça, yeniden dolum veya jel ve hatta yedek lamba bile gerekli değildir.

        Teknik Özellikler

        • Technical specs. attachments

          Body treatment attachment
          • Pencere boyutu: 4,1 cm2
          • Şekil: Dışbükey kıvrımlı
          • Vücuda özel uygulama
          Face treatment attachment
          • Pencere boyutu: 2 cm2, ekstra filtre
          • Şekil: Düz
          • Yüze özel uygulama

        • Technical specifications

          High performance lamp
          250.000'den fazla ışık atışı gönderir*****

        • Application areas

          Body areas
          • Kollar
          • Bacaklar
          • Karın
          Sensitive areas
          • Koltuk altları
          • Bikini bölgesi
          Face areas
          • Çene
          • Dudak üstü
          • Favoriler

        • Items included

          Instructions for use
          Kullanım kılavuzu
          Storage
          Şık saklama kılıfı
          Adapter
          19,5 V / 4000 mA

        • Power

          Voltage
          100-240 V

        • Safety and adjustable settings

          Integrated UV filter
          Cildi UV ışınlarına karşı korur
          5 light energy settings
          Cilt tipinize göre ayarlanabilir
          Integrated safety system
          İstenmeyen atışları önler
          Skin Tone sensor
          Cilt tonunuzu algılar
          SmartSkin sensor
          İsteğe uygun ayarlama

        • Service

          Warranty
          Dünya çapında 2 yıl garanti

        • Application time

          Armpit
          2,5 dk
          Bikini line
          2 dk
          Face areas
          1,5 dk
          Lower legs
          8,5 dk

        • Application mode

          Slide and Flash
          Hızlı uygulama için
          Corded / cordless use
          Kablosuz ve kablolu kullanım
          Stamp and Flash
          Küçük bölgelerde uygulama için

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • 12 uygulamadan sonra bacaklarda ortalama %78, bikini bölgesinde %64, koltuk altlarında %65 tüy azalması
              • * Bacaklarda test edilmiştir. 3 uygulamadan sonra 55 kadının 27'sinde %92 veya üzeri sonuçlar alınmıştır
              • * * Önerilen uygulama programına uyarak
              • * * * Çalışma, Hollanda ve Avusturya'da 56 kadın üzerinde koltuk altı, bikini bölgesi ve bacaklarda 3, yüzde 2 uygulamadan sonra gerçekleştirilmiştir
              • * * * * Lamba ömrü, Philips'in dünya çapında geçerli olan 2 yıllık garanti süresini uzatmaz
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi