Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*
SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*
SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün
6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*
SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
6 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın*
SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Tüm faydaları görün