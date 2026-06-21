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  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
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  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
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  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
  • SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama

Üretimden kaldırıldı

Lumea IPL PrestigeSenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

BRI950/00

4.1
| (216) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama
En hızlı Lumea IPL cihazımızın kablosuz modeliyle zahmetsiz, kişiye özel uygulama deneyiminin keyfini çıkarın. Akıllı başlıklara sahip SenseIQ teknolojisi ve Lumea IPL uygulamasında sunulan rehberlik sayesinde, cildiniz uzun süre pürüzsüz bir görünüme sahip olur.
Tüm avantajları görüntüleyin

18 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama

  • SmartSkin Sensörü

  • 2 akıllı başlık: vücut, yüz

  • Lumea IPL Uygulaması

  • Kablosuz ve kablolu kullanım

Hızlı sonuçlar için sadece ayda 2 kez uygulama yapın

Hızlı sonuçlar için sadece ayda 2 kez uygulama yapın

Başlangıçta 2 haftada bir, yani diğer markalara göre yarı yarıya daha az uygulama. Ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsi bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 8,5 dakika sürer.

SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım

SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım

Lumea 9000 Serisi, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.

Rahat kullanım için kablolu ve kablosuz seçenekler

Rahat kullanım için kablolu ve kablosuz seçenekler

Philips Lumea, rahat ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlandı. Cihazı, bacaklarınız gibi geniş vücut bölgelerinde hızlı uygulama için kablolu olarak kullanın veya ulaşılması zor bölgelerde hassas uygulama için kablosuz pil modunu tercih edin.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612375

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

216

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

21/06/2026

Türkiye

Türkiye

Abartıldığı kadar var

Özellikle yüz bölgesi için aldım beklediğimden çok daha iyi performans gösterdi. Yüzümdeki bi çok yerde çok azaldı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Date of Use 2025-05-20

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Date of Use 2025-05-20

22/05/2026

Türkiye

Türkiye

Hayatımda para harcadığım en tatmin edici ürün bu.

Koltuk altları ne ile alırsa alsın tahriş olan kolunu kaldırmaya, sıfır kollu giyinmeye utanan biriydim. Gerçekten hayatımı değiştirdi ilk üç uygulamadan sonra o yeşil-grimsi kıl kökü görüntüsü yok oldu o kadar az tüy çıkıyor ki mucize gibi. Atışlara çok dikkat ediyorum halka tekniğiyle koluma bacağıma atış yapıyorum hiçbiryeri atlamamaya çalışıyorum. Muhteşem bi icat

Avantajlar

Evde kolay kullanım, acısız bir şekilde tüylerden kurtulmak

Dezavantajlar

Lazer yaparken çok sıcaklıyorum ellerim terleyip makinanın tutma yeri kayıyor elimden

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Date of Use 2025-04-22

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Date of Use 2025-04-22

19/03/2026

Türkiye

Türkiye

Ürün başarılı

Düzenli kullanımda işe yarıyor. Tüyler önce inceliyor dökülüyor sonra çıkmamaya başlıyor.

Avantajlar

Çabuk etki gösteriyor 3 kullanmada etki var

Dezavantajlar

Prize takmadan çok yavaş atış atıyor ve birkaç kez basmak gerektiriyor o uğraştırıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Date of Use 2025-02-19

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Date of Use 2025-02-19

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Yasal Uyarılar

  1. 12 uygulamadan sonra alt bacaklardaki tüylerde ortalama %86, bikini bölgesindeki tüylerde %70, koltuk altındaki tüylerde %67 azalma

  2. Uygulama planı takip edildiğinde. Alt bacaklar, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüzde kullanım için hesaplanmıştır. Lamba ömrü, Philips'in dünya genelinde 2 yıllık garantisini uzatmaz