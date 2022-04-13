2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
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BRE611/00
Üretimden kaldırıldı
Epilatör kullanırken koltuk altındaki lenf damarlarına zarar verir miyim?
Philips epilasyon ürünlerimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips epilasyon cihazımda model ve seri numarası nerede bulunur?
Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?
Philips epilatörümü veya kadınlara özel tıraş makinemi ıslak ciltte mi yoksa kuru ciltte mi kullanmalıyım?
Philips Epilatörümün hız ayarını nasıl değiştiririm?
Philips Epilatörümü nasıl şarj ederim?
Philips Epilatör cihazımın aparatları nasıl kullanılır?