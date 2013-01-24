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En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Islak ve Kuru epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.
Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.
Kaymayı önleyen tutma yeriyle tasarlanmıştır ve suda kullanıma uygundur. Duş veya banyoda daha rahat, nazik bir deneyim sağlar. Kablosuz olarak rahatça kullanabilirsiniz.
Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.
Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur
Daha kolay bir kullanım deneyimi sağlamak üzere hassas bölgelerinizdeki tüyleri düzeltmek ve şekillendirmek için düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı bulunur.
Vücudun farklı bölgelerinde daha hassas bir kullanım deneyimi sunmak üzere koltuk altındaki ve bikini bölgesindeki tüyler için hassas bölge başlığına sahiptir.
Peeling eldiveninin kullanımı, epilasyon işlemleri arasında batık tüy oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Performans
Özellikler
Güç
Teknik spesifikasyonlar