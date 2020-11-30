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Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün