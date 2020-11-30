Epilasyon artık çok kolay

Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay Tüm faydaları görün