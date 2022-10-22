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  • Epilasyon artık daha da kolay
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  • Epilasyon artık daha da kolay
  • Epilasyon artık daha da kolay
  • Epilasyon artık daha da kolay
  • Epilasyon artık daha da kolay
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Satinelle EssentialKablolu kompakt epilatör

BRE255/05

4.5
| (62) İncelemeler | 90% bu ürünü tavsiye ediyor
Epilasyon artık daha da kolay
Philips Satinelle ile haftalarca pürüzsüz bacaklara sahip olun. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Ergonomik tutma yeri ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile epilasyon artık çok daha kolay
Tüm avantajları görüntüleyin

Haftalar boyunca pürüzsüz bir cilt

Epilasyon artık daha da kolay

  • Işık özellikli

  • bacaklar için

  • + 3 aksesuar

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz pürüzsüz görünümünü haftalarca korur

İnce tüylerin daha iyi bir görüş açısıyla görülebilmesi için benzersiz dahili ışık

İnce tüylerin daha iyi bir görüş açısıyla görülebilmesi için benzersiz dahili ışık

Benzersiz dahili ışık, daha etkili bir epilasyon işlemi için daha az tüyün atlandığından emin olmanızı sağlar.

Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarı

Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarı

Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için 2 hız ayarıyla daha kişisel bir tüy alma işlemi.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

62

İncelemeler

90%

bu ürünü tavsiye ediyor

22/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel

Üründen çok memnunum, pratik ve kusa tüylerde bile etkili

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

26/11/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Kaliteli ve istediğim ölçülede ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim. Hızlı kargolama ve hızlı teslimat yapıldı. Teşekkürler Phılıps.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE245/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE245/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

12/11/2021

Türkiye

Türkiye

Çok iyi ama uzun süredir kullanıyorum keskinliğigi

Kesme ünitesini almak istiyorum benim aynısı var ama keskinliği azaldı yardımcı olur musunuz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential BRE255/05 Kablolu kompakt epilatör için yapılmıştır

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