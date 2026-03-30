Kişiye özel düzleştirme

Kişiselleştirilmiş düzleştirme deneyimi sunan SenseIQ teknolojisi sensörleri, saçınızın sıcaklığını algılar ve 20.000'den fazla kez ölçerek saçınızın aşırı ısınmasını önlemek için sıcaklığı otomatik olarak ayarlar. Saçınızı şekillendirirken korur, bakım yapar ve doğal nemini %70'e varan oranda hapseder**.