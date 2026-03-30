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  • SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme
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  • SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme
  • SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme
  • SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme
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  • SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme
  • SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme

PrestigeDüzleştirici

BHS830/00

SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme
Karşınızda saçınızın doğal nemini hapsedecek şekilde tasarlanmış ve kişiselleştirilmiş deneyim sunan SenseIQ teknolojisine sahip Philips düzleştirici. Sonuç mu? Her şekillendirmede güçlü saçlar ve sağlıklı parlak görünüm.
Tüm avantajları görüntüleyin

Saçınızın doğal yapısını %93'e varan oranda koruduğu kanıtlanmıştır*

SenseIQ sayesinde kişiye özel düzleştirme

  • Kişiselleştirilmiş teknoloji

  • Saçınızın doğal yapısını korur*

  • %70'e kadar nemi hapseder**

  • Parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon***

Kişiye özel düzleştirme

Kişiye özel düzleştirme

Kişiselleştirilmiş düzleştirme deneyimi sunan SenseIQ teknolojisi sensörleri, saçınızın sıcaklığını algılar ve 20.000'den fazla kez ölçerek saçınızın aşırı ısınmasını önlemek için sıcaklığı otomatik olarak ayarlar. Saçınızı şekillendirirken korur, bakım yapar ve doğal nemini %70'e varan oranda hapseder**.

Saç gücünü koruma

Saç gücünü koruma

Saçınızın doğal yapısını* %93'e varan oranda koruduğu kanıtlanmış SenseIQ teknolojili düzleştirici, saçınızın her zaman sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

Parlak saçlar için Tetra İyonik Sistemi

Parlak saçlar için Tetra İyonik Sistemi

Tetra İyonik Sistemi ile zenginleştirici iyonları saçınızda hissedin. Patentli tasarım, düzleştiricinin her iki tarafına yerleştirilmiş 4 özel jeti kullanarak milyonlarca iyon açığa çıkarır. Zenginleştirici moleküller, elektriklenmeyi ortadan kaldırır ve saçınıza parlak bir görünüm kazandırır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 200°C'de SenseIQ modu, ortalama sonuçlar

  2. 170°C'de SenseIQ modu

  3. Philips HP8372 ile karşılaştırıldığında