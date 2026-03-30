2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
BHS830/00
Kişiselleştirilmiş teknoloji
Saçınızın doğal yapısını korur*
%70'e kadar nemi hapseder**
Parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon***
Kişiselleştirilmiş düzleştirme deneyimi sunan SenseIQ teknolojisi sensörleri, saçınızın sıcaklığını algılar ve 20.000'den fazla kez ölçerek saçınızın aşırı ısınmasını önlemek için sıcaklığı otomatik olarak ayarlar. Saçınızı şekillendirirken korur, bakım yapar ve doğal nemini %70'e varan oranda hapseder**.
Saçınızın doğal yapısını* %93'e varan oranda koruduğu kanıtlanmış SenseIQ teknolojili düzleştirici, saçınızın her zaman sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.
Tetra İyonik Sistemi ile zenginleştirici iyonları saçınızda hissedin. Patentli tasarım, düzleştiricinin her iki tarafına yerleştirilmiş 4 özel jeti kullanarak milyonlarca iyon açığa çıkarır. Zenginleştirici moleküller, elektriklenmeyi ortadan kaldırır ve saçınıza parlak bir görünüm kazandırır.
Yorumlar
200°C'de SenseIQ modu, ortalama sonuçlar
170°C'de SenseIQ modu
Philips HP8372 ile karşılaştırıldığında