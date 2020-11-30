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Saçlarınızı öne çıkarın
Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçlarınızı öne çıkarın
Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Saçlarınızı öne çıkarın
Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçlarınızı öne çıkarın
Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün