Üstün kırık önleme için SplitStop Teknolojisi

Kırıkları önleme sırrımız, yeni SplitStop Teknolojisidir. UniTemp sensörü ve pürüzsüz seramik plakalarımızın benzersiz birleşimi olan bu teknoloji, saçınızın sağlığına özen gösterir. UniTemp sensörü, saçınızın gereksiz yüksek ısıya maruz kalmasını önlerken şekillendirme plakalarımız saç kırılmalarını önlemek için sürtünmeyi en aza indirmeyi garantiler.