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Üretimden kaldırıldı

StraightCareKırık önleyici düzleştirici

BHS675/00

4.8
| (35) İncelemeler | 90% bu ürünü tavsiye ediyor
Saçlarınızı öne çıkarın
Vivid Ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz!
Tüm avantajları görüntüleyin

%95 oranına kadar daha az kırık*

Saçlarınızı öne çıkarın

  • SplitStop teknolojisine sahip

  • Vivid Ends düzleştirici

  • İyonik bakım

  • Keratin katkılı

Üstün kırık önleme için SplitStop Teknolojisi

Üstün kırık önleme için SplitStop Teknolojisi

Kırıkları önleme sırrımız, yeni SplitStop Teknolojisidir. UniTemp sensörü ve pürüzsüz seramik plakalarımızın benzersiz birleşimi olan bu teknoloji, saçınızın sağlığına özen gösterir. UniTemp sensörü, saçınızın gereksiz yüksek ısıya maruz kalmasını önlerken şekillendirme plakalarımız saç kırılmalarını önlemek için sürtünmeyi en aza indirmeyi garantiler.

Daha az ısıyla mükemmel şekilli saçlar için UniTemp sensörü

Daha az ısıyla mükemmel şekilli saçlar için UniTemp sensörü

UniTemp sensörü gelişmiş performans için daha sürekli şekillendirme sıcaklığı sağlayarak saçlarınızın gereksiz yüksek ısıya maruz kalmaktan önler: 20°C daha düşük sıcaklık ayarıyla aynı sonuçları elde edin**. Canlı ve sağlıklı uçlarla mükemmel stili yaratın.

Daha iyi bakım için keratin katkılı

Daha iyi bakım için keratin katkılı

Keratin, saçların güçlü, sağlıklı ve muhteşem görünümlü olmasını sağlayan temel bileşendir. Saçınızı daha da iyi koruyabilmek için seramik keratinle zenginleştirilmiştir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.8

5 üzerinden

35

İncelemeler

90%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

12/12/2023

Türkiye

Türkiye

Ürün çok başarılı

Performans ürünü dedikleri bu olsa gerek teşekkürler philips

Avantajlar

Kısa sürede yıpratmadan düzleştiriyor

Dezavantajlar

Henüz göremedim

Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır

Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır

12/01/2022

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün

Harika bir ürün iyi ki almışım saçları pürüzsüz ve parlak gösteriyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır

26/12/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmellll

4 sene önce aldım bu ürünü inanın ilk günkü kadar güzel mükemmel şiddetle tavsiye ediyorum phılıps tim ürünlerine aşığımmmmm

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Avrupa'da, kırıksız saçlar üzerinde, 2 yıl boyunca ve 200°C'de düzleştirici kullanımının simüle edilmesinin ardından

  2. saç sıcaklığı ve tüketici testi HP8344 ile karşılaştırılmıştır