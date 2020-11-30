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    StraightCare

    Kırık önleyici düzleştirici

    BHS675/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçlarınızı öne çıkarın Saçlarınızı öne çıkarın Saçlarınızı öne çıkarın
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      StraightCare Kırık önleyici düzleştirici

      BHS675/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçlarınızı öne çıkarın

      Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 699,99 TL

      StraightCare Kırık önleyici düzleştirici

      Saçlarınızı öne çıkarın

      Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Saçlarınızı öne çıkarın

      Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 699,99 TL

      StraightCare Kırık önleyici düzleştirici

      Saçlarınızı öne çıkarın

      Vivid ends düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak için tasarlanan ilk düzleştiricimizdir. Üstün SplitStop Teknolojimiz sayesinde mükemmel şekilli saçlarınızın ve sağlıklı saç uçlarınızın keyfini sürebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        StraightCare

        StraightCare

        Kırık önleyici düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Saçlarınızı öne çıkarın

        %95 oranına kadar daha az kırık*

        • SplitStop teknolojisine sahip
        • Vivid Ends düzleştirici
        • İyonik bakım
        • Keratin katkılı
        Üstün kırık önleme için SplitStop Teknolojisi

        Üstün kırık önleme için SplitStop Teknolojisi

        Kırıkları önleme sırrımız, yeni SplitStop Teknolojisidir. UniTemp sensörü ve pürüzsüz seramik plakalarımızın benzersiz birleşimi olan bu teknoloji, saçınızın sağlığına özen gösterir. UniTemp sensörü, saçınızın gereksiz yüksek ısıya maruz kalmasını önlerken şekillendirme plakalarımız saç kırılmalarını önlemek için sürtünmeyi en aza indirmeyi garantiler.

        Daha az ısıyla mükemmel şekilli saçlar için UniTemp sensörü

        Daha az ısıyla mükemmel şekilli saçlar için UniTemp sensörü

        UniTemp sensörü gelişmiş performans için daha sürekli şekillendirme sıcaklığı sağlayarak saçlarınızın gereksiz yüksek ısıya maruz kalmaktan önler: 20°C daha düşük sıcaklık ayarıyla aynı sonuçları elde edin**. Canlı ve sağlıklı uçlarla mükemmel stili yaratın.

        Daha iyi bakım için keratin katkılı

        Daha iyi bakım için keratin katkılı

        Keratin, saçların güçlü, sağlıklı ve muhteşem görünümlü olmasını sağlayan temel bileşendir. Saçınızı daha da iyi koruyabilmek için seramik keratinle zenginleştirilmiştir.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım özelliğiyle daha fazla bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım özelliğiyle daha fazla bakım

        Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.

        Hızlı ve kolay düzleştirme için Ekstra Uzun plakalar (105 mm)

        Hızlı ve kolay düzleştirme için Ekstra Uzun plakalar (105 mm)

        105 mm profesyonel uzunluğa sahip düzleştirici plakalarla daha hızlı ve kolay düzleştirme sağlar.

        Pürüzsüz kayma ve saçın hasar görmesini önleme için seramik kaplama

        Pürüzsüz kayma ve saçın hasar görmesini önleme için seramik kaplama

        Pürüzsüz seramik kaplamalı plakalar, pürüzsüz kayma ile saç şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini önler.

        Daha iyi kontrol için 11 farklı dijital sıcaklık ayarı

        Daha iyi kontrol için 11 farklı dijital sıcaklık ayarı

        Saçın hasar görmemesi için saçınızın tipine göre sıcaklığı ayarlama amacıyla size 230°C'ye kadar mutlak kontrol sağlayan 11 sıcaklık ayarlı dijital ekran.

        Kolayca bukle ve dalga yapımı için Soğuk Uç

        Kolayca bukle ve dalga yapımı için Soğuk Uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, güzel bukleler, dalgalar ve kabarık modeller yaparken güvenle tutabilirsiniz.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Bu şekillendirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazırdır.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.

        Güvenli kullanım için otomatik kapanma

        Güvenli kullanım için otomatik kapanma

        Bu şekillendirici otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,8 m
          Isınma süresi
          30 sn
          Isıtıcı Tipi
          Yüksek performanslı ısıtıcı
          Maksimum sıcaklık
          230  °C
          Plaka boyutu
          25 x 105 mm
          Gerilim
          110-240  volt

        • Özellikler

          Otomatik kapanma
          30 dakika sonra
          Seramik kaplama
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Bakım teknolojileri

          İyonik Bakım
          Evet

        • Servis

          Garanti
          Dünya Çapında 2 Yıl Garanti

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            Yorumlar

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            • Avrupa'da, kırıksız saçlar üzerinde, 2 yıl boyunca ve 200°C'de düzleştirici kullanımının simüle edilmesinin ardından
            • * saç sıcaklığı ve tüketici testi HP8344 ile karşılaştırılmıştır
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