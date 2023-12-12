2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SplitStop teknolojisine sahip
Vivid Ends düzleştirici
İyonik bakım
Keratin katkılı
Kırıkları önleme sırrımız, yeni SplitStop Teknolojisidir. UniTemp sensörü ve pürüzsüz seramik plakalarımızın benzersiz birleşimi olan bu teknoloji, saçınızın sağlığına özen gösterir. UniTemp sensörü, saçınızın gereksiz yüksek ısıya maruz kalmasını önlerken şekillendirme plakalarımız saç kırılmalarını önlemek için sürtünmeyi en aza indirmeyi garantiler.
UniTemp sensörü gelişmiş performans için daha sürekli şekillendirme sıcaklığı sağlayarak saçlarınızın gereksiz yüksek ısıya maruz kalmaktan önler: 20°C daha düşük sıcaklık ayarıyla aynı sonuçları elde edin**. Canlı ve sağlıklı uçlarla mükemmel stili yaratın.
Keratin, saçların güçlü, sağlıklı ve muhteşem görünümlü olmasını sağlayan temel bileşendir. Saçınızı daha da iyi koruyabilmek için seramik keratinle zenginleştirilmiştir.
4.8
5 üzerinden
35
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
Bıncuk16
12/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürün çok başarılı
Performans ürünü dedikleri bu olsa gerek teşekkürler philips
Avantajlar
Kısa sürede yıpratmadan düzleştiriyor
Dezavantajlar
Henüz göremedim
Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır
Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır
Dd26
12/01/2022
Türkiye
Harika bir ürün
Harika bir ürün iyi ki almışım saçları pürüzsüz ve parlak gösteriyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır
Demirleyla
26/12/2021
Türkiye
Mükemmellll
4 sene önce aldım bu ürünü inanın ilk günkü kadar güzel mükemmel şiddetle tavsiye ediyorum phılıps tim ürünlerine aşığımmmmm
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare BHS675/00 Kırık önleyici düzleştirici için yapılmıştır
Avrupa'da, kırıksız saçlar üzerinde, 2 yıl boyunca ve 200°C'de düzleştirici kullanımının simüle edilmesinin ardından
saç sıcaklığı ve tüketici testi HP8344 ile karşılaştırılmıştır