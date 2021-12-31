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    • 5 dakikada doğal görünümlü düz saçlar* 5 dakikada doğal görünümlü düz saçlar* 5 dakikada doğal görünümlü düz saçlar*

      5000 Isıtmalı düzleştirme fırçası

      BHH885/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      5 dakikada doğal görünümlü düz saçlar*

      Yalnızca 5 dakikada doğal görünümlü düz ve harika parlaklıkta saçlara sahip olun. İyonik bakım sistemine sahip ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez.

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      5000 Isıtmalı düzleştirme fırçası

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      5000

      Isıtmalı düzleştirme fırçası

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      5 dakikada doğal görünümlü düz saçlar*

      Yumuşak, parlak saçlar için iyonik bakım

      • ThermoProtect teknolojisi
      • İyonik Bakım
      • Argan yağlı seramik kaplama
      ThermoProtect, saçtaki ısı hasarını en aza indirir

      ThermoProtect, saçtaki ısı hasarını en aza indirir

      Fırça kıllarının sıcaklığı, sürtünmeyi azaltırken ısı hasarını en aza indirmek için optimum seviyede kalır. Saçlarınızı ipeksi bir görünümle doğal bir şekilde düzleştirin.

      Üçlü fırça ucu tasarımı

      Üçlü fırça ucu tasarımı

      Üçlü fırça ucu tasarımı, başınızı ısıdan korurken saçınızı nazikçe açar ve düzleştirir.

      Büyük ve palet şekilli fırça

      Büyük ve palet şekilli fırça

      Tek seferde daha fazla saç düzleştirmek için palet şekilli fırça tasarımı.

      Kısa sürede ısınma

      Kısa sürede ısınma

      50 saniyede kullanıma hazır.

      Kullanıma hazır gösterge ışığı

      Kullanıma hazır gösterge ışığı

      LED ışığı, fırçanın kullanıma hazır olduğunu bildirir.

      Yumuşak, parlak saçlar için iyonik bakım

      Yumuşak, parlak saçlar için iyonik bakım

      İyonik bakım milyonlarca iyonu serbest bırakır, statik elektriği önler ve harika görünen, parlak saçlara sahip olmanızı sağlar

      Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

      Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

      1,8 m kablo.

      Dönebilen kablo

      Dönebilen kablo

      Konforlu kullanım için döner kablo.

      Saç tipinize göre 3 sıcaklık ayarı

      Saç tipinize göre 3 sıcaklık ayarı

      Saç tipinize göre üç sıcaklık ayarı (150°C, 170°C, 200°C).

      Argan yağı katkılı seramik kaplama

      Argan yağı katkılı seramik kaplama

      Argan yağı katkılı seramik kaplama fırça kılları, saçlarınızda rahatça kayarak doğal görünümlü düz ve parlak bir saça sahip olmanızı sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Teknik özellikler

        Kordon uzunluğu
        1,8 m
        Gerilim
        Evrensel  volt
        Isıtıcı tipi
        PTC
        Ürün boyutu (mm)
        350 (U) X 23 (G) X 48 (D)
        Fırça uçlarının toplam sayısı
        247
        LED ışıklı gösterge
        Beyaz renk

      • Özellikler

        Sıcaklık Ayarları
        • 3 ayar
        • 150°C - 170°C - 200°C
        Otomatik kapanma
        60 dakika sonra
        Fırça şekli
        Palet
        Fırçalama alanı (mm)
        116 (U) x 60 (G)
        Isıtılmış fırça ucu sayısı
        111

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet

      • Kullanım kolaylığı

        Asma halkası
        Evet
        Dönebilen kablo
        Evet

      • Bakım teknolojileri

        ThermoProtect
        Evet
        Argan yağı katkısı
        Evet

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • Polonya'da farklı saç tiplerine sahip 96 kadınla yapılan ürün testine göre. 170°C ila 200°C'de uygulanır

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