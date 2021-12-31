5000 Isıtmalı düzleştirme fırçası
5 dakikada doğal görünümlü düz saçlar*
Yalnızca 5 dakikada doğal görünümlü düz ve harika parlaklıkta saçlara sahip olun. İyonik bakım sistemine sahip ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez.
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5000 Isıtmalı düzleştirme fırçası
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5000
Isıtmalı düzleştirme fırçası
5 dakikada doğal görünümlü düz saçlar* Yumuşak, parlak saçlar için iyonik bakım ThermoProtect teknolojisi İyonik Bakım Argan yağlı seramik kaplama ThermoProtect, saçtaki ısı hasarını en aza indirir
Fırça kıllarının sıcaklığı, sürtünmeyi azaltırken ısı hasarını en aza indirmek için optimum seviyede kalır. Saçlarınızı ipeksi bir görünümle doğal bir şekilde düzleştirin.
Üçlü fırça ucu tasarımı
Üçlü fırça ucu tasarımı, başınızı ısıdan korurken saçınızı nazikçe açar ve düzleştirir.
Büyük ve palet şekilli fırça
Tek seferde daha fazla saç düzleştirmek için palet şekilli fırça tasarımı.
Kısa sürede ısınma
50 saniyede kullanıma hazır.
Kullanıma hazır gösterge ışığı
LED ışığı, fırçanın kullanıma hazır olduğunu bildirir.
Yumuşak, parlak saçlar için iyonik bakım
İyonik bakım milyonlarca iyonu serbest bırakır, statik elektriği önler ve harika görünen, parlak saçlara sahip olmanızı sağlar
Maksimum esneklik için 1,8 m kablo
1,8 m kablo.
Dönebilen kablo
Konforlu kullanım için döner kablo.
Saç tipinize göre 3 sıcaklık ayarı
Saç tipinize göre üç sıcaklık ayarı (150°C, 170°C, 200°C).
Argan yağı katkılı seramik kaplama
Argan yağı katkılı seramik kaplama fırça kılları, saçlarınızda rahatça kayarak doğal görünümlü düz ve parlak bir saça sahip olmanızı sağlar.
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Ürün Özellikleri – Tümünü Göster Ürün Özellikleri – Gizle Teknik Özellikler
Teknik özellikler
Kordon uzunluğu
1,8 m Gerilim
Evrensel
volt Isıtıcı tipi
PTC Ürün boyutu (mm)
350 (U) X 23 (G) X 48 (D) Fırça uçlarının toplam sayısı
247 LED ışıklı gösterge
Beyaz renk
Özellikler
Sıcaklık Ayarları
3 ayar
150°C - 170°C - 200°C Otomatik kapanma
60 dakika sonra Fırça şekli
Palet Fırçalama alanı (mm)
116 (U) x 60 (G) Isıtılmış fırça ucu sayısı
111
Servis
2 yıl garanti
Evet
Kullanım kolaylığı
Asma halkası
Evet Dönebilen kablo
Evet
Bakım teknolojileri
ThermoProtect
Evet Argan yağı katkısı
Evet
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Polonya'da farklı saç tiplerine sahip 96 kadınla yapılan ürün testine göre. 170°C ila 200°C'de uygulanır
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