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Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün
Saç Kurutma Makinesi
Toplam:
Aşırı ısınma algılama sensörü, hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimize edip kontrol ederek saçınızı aşırı ısınmadan kaynaklanan hasardan** korur. ThermoShield teknolojisiyle stressiz kurutma deneyiminin keyfini çıkarın.
2300 W'lık daha güçlü hava akışı saçınızı korumaya devam ederken %20** daha hızlı kurutur.
Bu saç kurutma makinesinin yüksek performanslı motoru profesyonel pazar için geliştirilmiştir. Hızlı kurutma ve etkileyici şekillendirme için saatte 110 km'ye kadar hava hızı üretir.
Bu ultra güçlü iyonik sistem, her kurutma için 80 milyona varan iyon yayarak elektriklenmeyen, parlak saçlar oluşturur.
Saçınıza ve stilinize en uygun ısı ve hız kombinasyonunu kolayca seçin. Altı farklı ayar, kişiye özel şekillendirme için hassas kontrol sağlar.
Soğuk Hava Üfleme düğmesi, yoğun bir soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından stili tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
İnce başlık, hızlı son dokunuşlar yapmak ve stilinizin küçük ayrıntılarını mükemmelleştirmek için havayı hassas bir şekilde odaklar.
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