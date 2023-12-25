2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2300 W
ThermoShield teknolojisi
4 kat iyonik bakım*
3 ısı ve 2 hız ayarı
Aşırı ısınma algılama sensörü, hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimize edip kontrol ederek saçınızı aşırı ısınmadan kaynaklanan hasardan** korur. ThermoShield teknolojisiyle stressiz kurutma deneyiminin keyfini çıkarın.
2300 W'lık daha güçlü hava akışı saçınızı korumaya devam ederken %20** daha hızlı kurutur.
Bu saç kurutma makinesinin yüksek performanslı motoru profesyonel pazar için geliştirilmiştir. Hızlı kurutma ve etkileyici şekillendirme için saatte 110 km'ye kadar hava hızı üretir.
4.4
5 üzerinden
8
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ege1453
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Bir numara
Çok kaliteli ve performansı mükemmel bir ürün. Bu ürünü aldığım için çok memnunum.
Avantajlar
Elektriklenme olmadan çok çabuk kurutuyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
01/04/2022
Türkiye
ÇOK BEĞENDİM, KULLANIŞLI VE KALİTELİ
Çok mükemmel bir Saç kurutma makinesi, saçlarınıza zevkle dokunma hissi sağlıyor. Mükemmel bir makine, tavsiye ediyorum.
Avantajlar
Kalite, sağlıklı kullanım, Emniyetli ve Güvenli daha ne olsun
Dezavantajlar
Olumsuz bir durum yaşamadım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Sero6216
13/03/2022
Türkiye
Harika bir ürün!
Saçı kırmadan ve yıpratmadan kurutuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda çok hızlı kurutuyor.
Avantajlar
Pratik ve şık bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
En üst ayarda BHD350'ye kıyasla
ThermoShield ayarı
* sıradan saç kurutma makineleriyle karşılaştırıldığında
* * Philips laboratuvarında en üst ayarda başlıkla test edilmiştir