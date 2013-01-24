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    5000 Series

    Saç Kurutma Makinesi

    BHD510/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma** Isı hasarı olmadan hızlı kurutma** Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
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      5000 Series Saç Kurutma Makinesi

      BHD510/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**

      ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün

      5000 Series Saç Kurutma Makinesi

      Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**

      ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün

      Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**

      ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün

      5000 Series Saç Kurutma Makinesi

      Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**

      ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar. Tüm faydaları görün

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        5000 Series

        5000 Series

        Saç Kurutma Makinesi

        Toplam:

        Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**

        ThermoShield teknolojisi sayesinde

        • 2300 W
        • ThermoShield teknolojisi
        • 4 kat iyonik bakım*
        • 3 ısı ve 2 hız ayarı
        Üstün ısı koruması için ThermoShield teknolojisi

        Üstün ısı koruması için ThermoShield teknolojisi

        Aşırı ısınma algılama sensörü, hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimize edip kontrol ederek saçınızı aşırı ısınmadan kaynaklanan hasardan** korur. ThermoShield teknolojisiyle stressiz kurutma deneyiminin keyfini çıkarın.

        Güçlü 2300 W hava akışıyla %20*** daha hızlı kurutma

        Güçlü 2300 W hava akışıyla %20*** daha hızlı kurutma

        2300 W'lık daha güçlü hava akışı saçınızı korumaya devam ederken %20** daha hızlı kurutur.

        Güçlü motoru, saatte 110 km'ye kadar hava hızı üretir****

        Güçlü motoru, saatte 110 km'ye kadar hava hızı üretir****

        Bu saç kurutma makinesinin yüksek performanslı motoru profesyonel pazar için geliştirilmiştir. Hızlı kurutma ve etkileyici şekillendirme için saatte 110 km'ye kadar hava hızı üretir.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için 4 kat iyonik bakım*

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için 4 kat iyonik bakım*

        Bu ultra güçlü iyonik sistem, her kurutma için 80 milyona varan iyon yayarak elektriklenmeyen, parlak saçlar oluşturur.

        6 ısı ve hız ayarıyla hassas kontrol

        6 ısı ve hız ayarıyla hassas kontrol

        Saçınıza ve stilinize en uygun ısı ve hız kombinasyonunu kolayca seçin. Altı farklı ayar, kişiye özel şekillendirme için hassas kontrol sağlar.

        Tarzınızı korumak için Soğuk Hava Üfleme

        Tarzınızı korumak için Soğuk Hava Üfleme

        Soğuk Hava Üfleme düğmesi, yoğun bir soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından stili tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

        Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

        İnce başlık, hızlı son dokunuşlar yapmak ve stilinizin küçük ayrıntılarını mükemmelleştirmek için havayı hassas bir şekilde odaklar.

        Teknik Özellikler

        • Bakım teknolojileri

          ThermoShield teknolojisi
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          4 kat İyon teknolojisi
          *

        • Başlıklar

          Başlık
          11 mm
          Hacim difüzörü
          Evet

        • Özellikler

          Isı/Hız ayarları
          6
          Soğuk Hava Üfleme
          Evet
          Asma halkası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt gücü
          2300  W
          Motor
          DC
          Gerilim
          220-240 V
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk / Kaplama
          Mavi ve Metalik

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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            • En üst ayarda BHD350'ye kıyasla
            • * ThermoShield ayarı
            • * * sıradan saç kurutma makineleriyle karşılaştırıldığında
            • * * * Philips laboratuvarında en üst ayarda başlıkla test edilmiştir
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