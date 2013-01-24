Güçlü motoru, saatte 110 km'ye kadar hava hızı üretir****

Bu saç kurutma makinesinin yüksek performanslı motoru profesyonel pazar için geliştirilmiştir. Hızlı kurutma ve etkileyici şekillendirme için saatte 110 km'ye kadar hava hızı üretir.