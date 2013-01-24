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    3000 Series

    Saç Kurutma Makinesi

    BHD350/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
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      3000 Series Saç Kurutma Makinesi

      BHD350/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

      Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      3000 Series Saç Kurutma Makinesi

      Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

      Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Tüm faydaları görün

      Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

      Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      3000 Series Saç Kurutma Makinesi

      Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

      Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Tüm faydaları görün

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        3000 Series

        3000 Series

        Saç Kurutma Makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

        ThermoProtect aparatıyla

        • 2100 W
        • ThermoProtect aparatı
        • Gelişmiş iyonik bakım
        • 6 ısı ve hız ayarı
        2100 W güçlü kurutma

        2100 W güçlü kurutma

        Bu 2100 W saç kurutma makinesi, her gün mükemmel sonuçlar için güçlü hava akışı oluşturur.

        ThermoProtect aparatı

        ThermoProtect aparatı

        Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Saçınızı hızlıca kurutmaya devam ederken sıcaklığı 15°C düşürür.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için gelişmiş iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için gelişmiş iyonik bakım

        Bu güçlü iyonik sistem, her kurutma için 20 milyona varan iyon* oluşturarak saçınızın parlaklığını artırır. Böylece parlak, elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.

        6 ısı ve hız ayarıyla hassas kontrol

        6 ısı ve hız ayarıyla hassas kontrol

        Saçınıza ve stilinize en uygun ısı ve hız kombinasyonunu kolayca seçin. Altı farklı ayar, kişiye özel şekillendirme için hassas kontrol sağlar.

        Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı

        Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı

        Soğuk hava ayarı, saçınızı şekillendirmek ve sabitlemek için soğuk hava akımı sağlar.

        Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

        Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

        İnce başlık, hızlı son dokunuşlar yapmak ve stilinizin küçük ayrıntılarını mükemmelleştirmek için havayı hassas bir şekilde odaklar.

        Teknik Özellikler

        • Bakım teknolojileri

          ThermoProtect
          Evet
          İyonik Bakım
          Evet

        • Başlıklar

          ThermoProtect aparatı
          Evet
          Başlık
          14 mm

        • Özellikler

          Isı/Hız ayarları
          6
          Ayarlar
          Soğuk hava ayarı
          Asma halkası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt gücü
          2100  W
          Motor
          DC
          Gerilim
          220-240 V
          Kordon uzunluğu
          1,8  m

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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