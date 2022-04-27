ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
  • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

Üretimden kaldırıldı

3000 SeriesSaç Kurutma Makinesi

BHD350/10

4.7
| (23) İncelemeler | 95% bu ürünü tavsiye ediyor
Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

ThermoProtect aparatıyla

Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

  • 2100 W

  • ThermoProtect aparatı

  • Gelişmiş iyonik bakım

  • 6 ısı ve hız ayarı

2100 W güçlü kurutma

2100 W güçlü kurutma

Bu 2100 W saç kurutma makinesi, her gün mükemmel sonuçlar için güçlü hava akışı oluşturur.

ThermoProtect aparatı

ThermoProtect aparatı

Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Saçınızı hızlıca kurutmaya devam ederken sıcaklığı 15°C düşürür.

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için gelişmiş iyonik bakım

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için gelişmiş iyonik bakım

Bu güçlü iyonik sistem, her kurutma için 20 milyona varan iyon* oluşturarak saçınızın parlaklığını artırır. Böylece parlak, elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

23

İncelemeler

95%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

27/04/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Herşeyi var Daha ne olsun

Keşke öncesi sonrası için resim de Çekmeyi akıl etseydim. Kuaföre artık fön için gitmiyorum. Motoru güçlü olduğu için saçımı yakmadan yumuşak şekilde kurutuyor. Kullanımı kolay renk uyumu ayrı güzel

Dezavantajlar

Açma kapama tuşu seviye tuşu kullanımı biraz zor küçük ince olması sebebiyle

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

17/04/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Phılıps kalitesi

Kullanımı kolay , saçı yıpratmayan, hafif ve şık tasarımlı ürünü günlük kullanım için tavsiye ederim .

Avantajlar

Hafif, kuvvetli ve saçı yıpratmaması

Dezavantajlar

Katlanma olmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

15/04/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Hızlı ve Etkili

Saç kurutma makinasını kullandığım bu kısa süre içerisinde gerçekten çok memnun kaldım. Hem ThermoProtect bir aparatı olması hem de iyonik bir saç kurutma makinası olması nedeniyle saç kurutma esnasında saça verilen zarar minimuma iniyor. Bukleli saçlara sahip olduğumdan saçımı saç kurutma makinasıyla kurutmaktan hep çekinirdim. Çünkü saçlarımı kuruttuğumda tüm buklelerim dümdüz olurdu ve bu yüzden ek ürünlere ihtiyaç duyardım. Fakat Philips 3000 sayesinde buklelerim hiç zarar görmüyor ve saçlarımı çok hızlı bir şekilde kurutma imkanını sağlıyorum.

Avantajlar

Bukleler bozulmuyor, oldukça hızı, sesi genel olarak diğer saç kurutma makinalarına kıyasla az.

Dezavantajlar

Isı ve kurutma gücü açısından daha fazla ayarı olabilirdi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. En yüksek hız ayarında