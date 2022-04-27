2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
2100 W
ThermoProtect aparatı
Gelişmiş iyonik bakım
6 ısı ve hız ayarı
Bu 2100 W saç kurutma makinesi, her gün mükemmel sonuçlar için güçlü hava akışı oluşturur.
Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Saçınızı hızlıca kurutmaya devam ederken sıcaklığı 15°C düşürür.
Bu güçlü iyonik sistem, her kurutma için 20 milyona varan iyon* oluşturarak saçınızın parlaklığını artırır. Böylece parlak, elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.
4.7
5 üzerinden
23
İncelemeler
95%
bu ürünü tavsiye ediyor
Burhan Altıntop
27/04/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Herşeyi var Daha ne olsun
Keşke öncesi sonrası için resim de Çekmeyi akıl etseydim. Kuaföre artık fön için gitmiyorum. Motoru güçlü olduğu için saçımı yakmadan yumuşak şekilde kurutuyor. Kullanımı kolay renk uyumu ayrı güzel
Dezavantajlar
Açma kapama tuşu seviye tuşu kullanımı biraz zor küçük ince olması sebebiyle
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
su232323
17/04/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Phılıps kalitesi
Kullanımı kolay , saçı yıpratmayan, hafif ve şık tasarımlı ürünü günlük kullanım için tavsiye ederim .
Avantajlar
Hafif, kuvvetli ve saçı yıpratmaması
Dezavantajlar
Katlanma olmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
aalbsa
15/04/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Hızlı ve Etkili
Saç kurutma makinasını kullandığım bu kısa süre içerisinde gerçekten çok memnun kaldım. Hem ThermoProtect bir aparatı olması hem de iyonik bir saç kurutma makinası olması nedeniyle saç kurutma esnasında saça verilen zarar minimuma iniyor. Bukleli saçlara sahip olduğumdan saçımı saç kurutma makinasıyla kurutmaktan hep çekinirdim. Çünkü saçlarımı kuruttuğumda tüm buklelerim dümdüz olurdu ve bu yüzden ek ürünlere ihtiyaç duyardım. Fakat Philips 3000 sayesinde buklelerim hiç zarar görmüyor ve saçlarımı çok hızlı bir şekilde kurutma imkanını sağlıyorum.
Avantajlar
Bukleler bozulmuyor, oldukça hızı, sesi genel olarak diğer saç kurutma makinalarına kıyasla az.
Dezavantajlar
Isı ve kurutma gücü açısından daha fazla ayarı olabilirdi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Series BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
En yüksek hız ayarında