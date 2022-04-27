Saç kurutma makinasını kullandığım bu kısa süre içerisinde gerçekten çok memnun kaldım. Hem ThermoProtect bir aparatı olması hem de iyonik bir saç kurutma makinası olması nedeniyle saç kurutma esnasında saça verilen zarar minimuma iniyor. Bukleli saçlara sahip olduğumdan saçımı saç kurutma makinasıyla kurutmaktan hep çekinirdim. Çünkü saçlarımı kuruttuğumda tüm buklelerim dümdüz olurdu ve bu yüzden ek ürünlere ihtiyaç duyardım. Fakat Philips 3000 sayesinde buklelerim hiç zarar görmüyor ve saçlarımı çok hızlı bir şekilde kurutma imkanını sağlıyorum.