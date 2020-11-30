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Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün
Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün