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    DryCare Advanced

    Saç kurutma makinesi

    BHD290/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon
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      DryCare Advanced Saç kurutma makinesi

      BHD290/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      DryCare Advanced Saç kurutma makinesi

      Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      DryCare Advanced Saç kurutma makinesi

      Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        DryCare Advanced

        DryCare Advanced

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon

        hacim difüzörü ve 11 mm şekillendirme başlığı

        • 2300 W
        • ThermoProtect ayarı
        • Hacim difüzörü ile
        • İyonik Bakım
        Profesyonel 2300 W

        Profesyonel 2300 W

        Bu 2300 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Bu yüksek performanslı güç ve hız, saçınızı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Performansı ve kaliteyi vurgulan zarif, kadınsı tasarım

        Performansı ve kaliteyi vurgulan zarif, kadınsı tasarım

        Bu saç kurutma makinesinin tasarımı modern ve sofistikte bir yaklaşıma sahiptir. Yumuşak, pürüzsüz kıvrımlar ve uzatılmış çıkıntılar kadınsılığa vurgu yaparken yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalar ürünün üstün performansının kanıtıdır.

        Mükemmel parlaklık için 4 kat daha güçlü iyonik bakım

        Mükemmel parlaklık için 4 kat daha güçlü iyonik bakım

        İyonik bakım özelliğiyle saçlarınıza olağanüstü hacim kazandırın. Bu saç kurutma makinesi, diğer saç kurutma makinelerinden 4 kat daha fazla negatif yüklü iyon üretir. Sonuç olarak göz alıcı parlaklıkta, elektriklenmeyen saçlara sahip olursunuz. Saçlarınızla göz doldurmaya hazır olun!

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Hassas şekillendirme için ultra ince 11 mm daraltıcı başlık

        Hassas şekillendirme için ultra ince 11 mm daraltıcı başlık

        Ultra ince daraltıcı başlığı, belirli bölgelerde hassas şekillendirme için saç akışını 11 mm'lik başlığıyla yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.

        Bukleli ve kabarık modellere hacim ekler, kalınlığı en üst düzeye çıkarır

        Bukleli ve kabarık modellere hacim ekler, kalınlığı en üst düzeye çıkarır

        Başına doğru kıvrımlı olan hacim difüzörünün benzersiz asimetrik tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve sezgiselleştirir. Difüzör ayrıca saç boyunca hava akışını dağıtır, saçı daha sağlıklı kurutur, hacmi artırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun ve difüzörün ince dokulu uçlarının hacmi artırmasına, kabarıklık eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine şahit olun.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Hızlı ve kolay temizleme için çıkarılabilir hava akış filtresi

        Hızlı ve kolay temizleme için çıkarılabilir hava akış filtresi

        Saç kurutma makinenizin çıkarılabilir hava akış filtresinin bakımı çok kolaydır. Temizlemek için çıkartmanız yeter. Bu işlemi düzenli yaparak kurutma performansını etkileyebilecek toz ve saç birikimini önleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Watt gücü
          2300  W
          Güç
          2300  W
          Renk/kaplama
          Zarif pembe
          Muhafaza malzemesi
          PC
          Motor
          DC Motor
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Soğuk hava üfleme
          Evet
          İyon bakımı
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          Difüzör
          Asimetrik hacim difüzörü
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Ultra ince, şekillendirici 11 mm başlık
          Ek parça sayısı
          2

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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