Bukleli ve kabarık modellere hacim ekler, kalınlığı en üst düzeye çıkarır

Başına doğru kıvrımlı olan hacim difüzörünün benzersiz asimetrik tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve sezgiselleştirir. Difüzör ayrıca saç boyunca hava akışını dağıtır, saçı daha sağlıklı kurutur, hacmi artırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun ve difüzörün ince dokulu uçlarının hacmi artırmasına, kabarıklık eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine şahit olun.