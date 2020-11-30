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%22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.
Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.
Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün
%22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.
Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.
Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün