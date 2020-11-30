ThermoBalance, etkin sıcaklık koruması sağlar

ThermoBalance saçınız için akıllı ve üstün koruma sağlayan yenilikçi Philips teknolojisine sahiptir. Sensör devamlı olarak hava ısısını kontrol eder, hızlı ve sağlıklı kurutma için sıcaklığı sürekli olarak ayarlar. ThermoBalance Sensörü etkinleştirildiğinde, LED ışık yanar. Hoş ve devamlı ısı değişimi sayesinde saçınızdaki hassas bölgelerin zarar görmesi önlenmiş olur. Böylece saçınız ve kafa deriniz aşırı ısınmadan etkili ve devamlı olarak korunur.