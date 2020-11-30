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    DryCare Advanced

    Kurutma Makinesi

    BHD186/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*. %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*. %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.
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      DryCare Advanced Kurutma Makinesi

      BHD186/00
      Genel Derecelendirme / 5

      %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.

      Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      DryCare Advanced Kurutma Makinesi

      %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.

      Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün

      %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.

      Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      DryCare Advanced Kurutma Makinesi

      %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.

      Sıcak ve soğuk hava akışındaki sürekli değişim saç ve kafa derisinde rahatlatıcı bir etki oluşturur. 2200 W kurutma gücü ve TurboBoost ayarı ihtiyacınız olan hızlı, güçlü kurutma ve şekillendirmeyi sunar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        DryCare Advanced

        DryCare Advanced

        Kurutma Makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        %22 daha fazla parlaklık için etkin ısı koruması*.

        • ThermoBalance sensörü
        • İyonik
        • 2200 W
        Hızlı, yüksek performanslı 2200 W kurutma gücü

        Hızlı, yüksek performanslı 2200 W kurutma gücü

        Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Tam kontrol için 3 ısı ve 2 hız ayarı

        Tam kontrol için 3 ısı ve 2 hız ayarı

        Mükemmel bir stil yaratmak için ısı ve hız ayarlarını kolayca ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Tam kontrol, hassas kurutma ve şekillendirme için 3 ısı ve 2 hız ayarı arasından seçiminizi yapın

        Mükemmel fırçalama için hava akışı sağlayan ince toplayıcı

        Mükemmel fırçalama için hava akışı sağlayan ince toplayıcı

        İnce şekillendirme başlığının 11 mm'lik dar ağzı, hassas şekillendirme için hava akışının belirli bölgelere yoğunlaşmasını sağlar. Düzeltme yapmak ya da şekillendirmek için idealdir.

        Hacim vermek ve bukleleri artırmak için masaj yapan difüzör

        Hacim vermek ve bukleleri artırmak için masaj yapan difüzör

        Başına doğru kıvrımlı olan masaj yapan asimetrik difüzörün benzersiz asimetrik tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve sezgiselleştirir. Difüzör saç boyunca hava akışını dağıtır, saçı daha sağlıklı kurutur, hacmi artırır, elektriklenmeyi azaltır. Kauçuk uçlar, kafa derinize masaj yapıp canlandırmak ve saç canlılığını artırmak için kullanılabilir. En iyi sonuçlar için başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun ve difüzörün masaj yapan uçlarının kabarıklık eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine şahit olun.

        Ekstra hızlı kurutma için turbo püskürtme

        Ekstra hızlı kurutma için turbo püskürtme

        Turbo püskürtme düğmesi, saçınızın daha hızlı kuruması için hava akışını artırır.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        İyon bakımı ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        1,8 m kablo.

        ThermoBalance, etkin sıcaklık koruması sağlar

        ThermoBalance saçınız için akıllı ve üstün koruma sağlayan yenilikçi Philips teknolojisine sahiptir. Sensör devamlı olarak hava ısısını kontrol eder, hızlı ve sağlıklı kurutma için sıcaklığı sürekli olarak ayarlar. ThermoBalance Sensörü etkinleştirildiğinde, LED ışık yanar. Hoş ve devamlı ısı değişimi sayesinde saçınızdaki hassas bölgelerin zarar görmesi önlenmiş olur. Böylece saçınız ve kafa deriniz aşırı ısınmadan etkili ve devamlı olarak korunur.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Watt gücü
          2200  W
          Güç
          2200  W
          Motor
          DC Motor
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Katlanabilir tutma yeri
          Hayır
          Çift voltaj
          Hayır
          Seramik kaplama
          Hayır
          İyon bakımı
          Evet
          Difüzör
          Evet
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet
          Ek parça sayısı
          2
          Asma kancası
          Evet
          Soğuk Hava Üfleme
          Evet
          Seyahat Çantası ürün ile birlikte verilir
          Hayır

        • Servis

          2 yıl garanti
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            • Ürünün ThermoBalance ayarı ile en yüksek ayarın karşılaştırması. Saç üzerindeki testler Avrupa'da yapılmıştır.
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