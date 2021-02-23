2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım
Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir.
1800 W
İyonik bakım
Katlanabilir tutma yeri
Evrensel voltaj
Bu 1800 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar.
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
is35,5
23/02/2021
Türkiye
Seyahat için ideal bir ürün
Küçük, güçlü, kullanışlı, ergonomik. Harika bir ürün. Sık yolcululuk yapanlar için ideal.
Avantajlar
Ergonomik bir ürün
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-23
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-23
Egesen
15/09/2019
Türkiye
Mükemmel çalışıyor.
Sıcak hava kademeleri mükemmel. Dizayn güzel. Sapın bükülebilir olması harika. Saklama poşeti ayrı sürpriz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır