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Üretimden kaldırıldı

EssentialSaç Kurutma Makinesi

BHD007/00

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

  • 1800 W

  • İyonik bakım

  • Katlanabilir tutma yeri

  • Evrensel voltaj

1800 W kurutma gücü

1800 W kurutma gücü

Bu 1800 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar.

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

23/02/2021

Türkiye

Türkiye

Seyahat için ideal bir ürün

Küçük, güçlü, kullanışlı, ergonomik. Harika bir ürün. Sık yolcululuk yapanlar için ideal.

Avantajlar

Ergonomik bir ürün

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-23

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-23

15/09/2019

Türkiye

Türkiye

Mükemmel çalışıyor.

Sıcak hava kademeleri mükemmel. Dizayn güzel. Sapın bükülebilir olması harika. Saklama poşeti ayrı sürpriz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

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