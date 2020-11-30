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    Essential

    Saç Kurutma Makinesi

    BHD007/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım
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      Essential Saç Kurutma Makinesi

      BHD007/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

      Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,99 TL

      Essential Saç Kurutma Makinesi

      Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

      Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün

      Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

      Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,99 TL

      Essential Saç Kurutma Makinesi

      Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

      Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Essential

        Essential

        Saç Kurutma Makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

        • 1800 W
        • İyonik bakım
        • Katlanabilir tutma yeri
        • Evrensel voltaj
        1800 W kurutma gücü

        1800 W kurutma gücü

        Bu 1800 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Kolay saklama için katlanabilir kol

        Kolay saklama için katlanabilir kol

        Bu kompakt tasarım, saç kurutma makinenizi toplayıp saklayarak gittiğiniz her yerde yanınızda götürebilmenizi kolaylaştıran katlanabilir bir kola sahiptir.

        Dünya çapında kullanım için evrensel voltaj

        Dünya çapında kullanım için evrensel voltaj

        110-240 volt ile uyumludur. Seyahate çıktığınız her yerde kullanılabilir.

        3 esnek sıcaklık ve hız ayarı

        3 esnek sıcaklık ve hız ayarı

        Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.

        Odaklanmış hava akımı için 20 mm başlık

        Odaklanmış hava akımı için 20 mm başlık

        Başlık hassas şekillendirme ve son dokunuşlar için hava akımını yoğunlaştırır.

        Tarzınızı sabitlemek için soğuk hava üfleme

        Tarzınızı sabitlemek için soğuk hava üfleme

        Soğuk Hava üfleme soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için idealdir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          İyonik bakım
          Evet
          Katlanabilir tutma yeri
          Evet
          Çift voltaj
          Evet
          Ek parça sayısı
          1
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet
          Coolshot
          Evet
          Seyahat Çantası ürün ile birlikte verilir
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt gücü
          1800  W
          Gerilim
          110-127 / 220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Motor
          DC Motor
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          PC - son derece parlak ve mat

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutu
          125 x 80 x 245 mm
          Ürün ağırlığı (ambalaj hariç)
          450 g

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