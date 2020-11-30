Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım

Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün