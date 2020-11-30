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Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım
Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım
Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün
Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım
Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çalışır durumdayken güçlü kurutma ve bakım
Philips Essential Saç Kurutma Makinesi ile güçlü ve sabit bakım sıcaklığında saç kurutmanın tadını çıkarın. 1800 W kurutma gücüne ve parlak saçlar için İyonik bakım özelliğine sahiptir. Katlanır tutma yerine sahip kompakt tasarımı ile nerede olursanız olun mükemmel seçimdir. Tüm faydaları görün