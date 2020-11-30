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Pürüzsüz vücut tıraşı
Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm taraklardan birini kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz vücut tıraşı
Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm taraklardan birini kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz vücut tıraşı
Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm taraklardan birini kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz vücut tıraşı
Series 3000, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm taraklardan birini kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün