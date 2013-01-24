Vücudunuzdaki tüm bölgeleri güvenle tıraş edin veya düzeltin

Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki kılları yakalayıp kesebilirsiniz.