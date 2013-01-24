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    Bodygroom series 3000

    Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

    BG3005/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Pürüzsüz vücut tıraşı Pürüzsüz vücut tıraşı Pürüzsüz vücut tıraşı
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      Bodygroom series 3000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      BG3005/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Pürüzsüz vücut tıraşı

      Series 3000, kılları cilt konforundan ödün vermeden kesmek üzere tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3 mm tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,99 TL

      Bodygroom series 3000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      Pürüzsüz vücut tıraşı

      Series 3000, kılları cilt konforundan ödün vermeden kesmek üzere tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3 mm tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz vücut tıraşı

      Series 3000, kılları cilt konforundan ödün vermeden kesmek üzere tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3 mm tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,99 TL

      Bodygroom series 3000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      Pürüzsüz vücut tıraşı

      Series 3000, kılları cilt konforundan ödün vermeden kesmek üzere tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3 mm tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Bodygroom series 3000

        Bodygroom series 3000

        Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Pürüzsüz vücut tıraşı

        Hassas bölgelerde bile koruma sağlamak üzere tasarlandı

        • Cilt dostu tıraş başlığı
        • 1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm
        • 40 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        Vücudunuzdaki tüm bölgeleri güvenle tıraş edin veya düzeltin

        Vücudunuzdaki tüm bölgeleri güvenle tıraş edin veya düzeltin

        Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki kılları yakalayıp kesebilirsiniz.

        Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

        Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

        Tıraş başlığı, patentli yuvarlatılmış uçlara ve tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya sahiptir. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.

        Doğal düzeltme (3 mm) için 1 tarak içerir

        Doğal düzeltme (3 mm) için 1 tarak içerir

        Doğal 3 mm düzeltme için 1 tarak içermektedir. Tarağı tıraş sistemine takarak tüyleri sabit 3 mm uzunluğunda düzeltin. Daha yakın sonuç için tıraş sistemini tarak olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için tarakla ön düzeltme uygulanması önerilir.

        8 saat şarjla 40 dakika kablosuz kullanım

        8 saat şarjla 40 dakika kablosuz kullanım

        Tüm vücutta kullanım için yüksek güçlü şarj edilebilir pili 8 saatlik şarjla 40 dakika boyunca kablosuz kullanabilirsiniz. Pil ışığı; güç durumunu, pilin zayıf veya dolu olduğunu belirtir.

        Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

        Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

        Duşta veya duş dışında rahat ve mükemmel sonuç sağlar. Vücut bakım setinin suya tamamen dayanıklı olması sayesinde işiniz bittiğinde ürünü durulayarak temizleyebilirsiniz. Daha uzun tüyler için kuruyken daha iyi performans sunar.

        Maksimum kontrol için ergonomik kavrama

        Maksimum kontrol için ergonomik kavrama

        Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          32  mm
          Tıraş ünitesi
          İki ön düzelticili folyo
          Cilt rahatlığı
          • Cilt rahatlığı sistemi
          • Hassas bölgelerde konfor

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Uzunluk ayarı sayısı
          1 sabit uzunluk ayarı

        • Aksesuarlar

          Tarak
          1 vücut tarağı (3 mm)

        • Güç

          Çalışma süresi
          40 dakika
          Şarj
          8 saatte tam şarj
          Pil tipi
          Ni-MH

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          • Tamamen yıkanabilir
          • Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
          Güvenli uzunluk ayarları
          Evet
          Çalışma
          Kablosuz kullanım
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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