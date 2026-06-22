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    • Benzersiz portafiltre deneyimi Benzersiz portafiltre deneyimi Benzersiz portafiltre deneyimi
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      Baristina Portafiltre

      BAR310/20

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Benzersiz portafiltre deneyimi

      Baristina’nın özel tasarlanmış portafiltresi, espresso hazırlamayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Kolu manuel olarak çevirme ihtiyacını ortadan kaldıran akıllı tasarımı sayesinde tek dokunuşla kahvenizin hazırlanmasını başlatabilirsiniz. Farklı renk ve ahşap görünümlü seçeneklerle Baristina’nızı kişisel stilinize uyarlayarak mutfağınıza özgün bir dokunuş katın.

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      Baristina Portafiltre

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      Baristina

      Portafiltre

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      Benzersiz portafiltre deneyimi

      • Doğal yeşil
      Tarzınızı Yansıtın

      Tarzınızı Yansıtın

      Baristina’nızı farklı portafiltre renk seçenekleri veya ahşap saplarla kişiselleştirerek kendi stilinize uygun hale getirin.

      Kaydırın ve Demlemeye Başlayın

      Kaydırın ve Demlemeye Başlayın

      Tek bir hareketle kahve hazırlamaya başlayın. Baristinanız, portafiltreyi algılar ve demleme sürecini otomatik olarak başlatır.

      Kahve posasını kolayca temizleyin

      Kahve posasını kolayca temizleyin

      Kahvenizi hazırladıktan sonra düğmeye basın kullanılmış kahve posasını çıkarın ve atın; vurma veya temizleme işlemiyle uğraşmayın.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Romanya
        Tasarlandığı yer:
        Hollanda

      • Teknik özellikler

        Ürün ağırlığı
        0,175 kg
        Ürün boyutları
        65 mm (genişlik), 75 mm (yükseklik), 175 mm (derinlik)

      • Genel özellikler

        Makinede yıkanabilir parçalar
        Yok

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Ambalaj malzemesi
        %95'ten fazla oranda geri dönüştürülmüş ve %100 geri dönüştürülebilir

      Badge-D2C

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