Evet çalma modlarnıı hafızaya kaydetmek imkansız.ON/OFF tuşuna her basışınızda SHUFFLE modunda USB üzerinden mp3 ses dosyası dinlemek tam bir eziyet.Ürünü annem için aldım sesi gayet tatminkar ancak SHUFFLE parametresini tekrar tekrar ayarlaması yaşı gereği imkansız.Sıralı çalma varsayılan konum.Tıpkı DBB fonksiyonu, tıpkı ön ayarlı ekolayzer modlarından seçiminizi hafızasında tuttuğu gibi yada bulduğu istasyonların radyo frekanslaını kaydettiği gibi hangi çalma modunda ayarlıysa o ayarla açılmalı sistem.Bir umut sayfanızdan yönergelerinizi takip ederek yazılım güncelledim belki çalma modlarını hafızaya kaydedelilirm ümidiyle.Sonuç hüsran.Eminim tüketicilerin bir kısmı ben gibimağdur.Ricam, lütfen diğer ayar fonksiyonlar nasılki hafızadansilinmiyor...lütfen SHUFFLE modunda yada diğer modlarda çalma özelliği sistem tarafından kullanıcıyı bir sonraki karşılamada yeniden ayar yapmak zorunda bırakmasın.30 yıldır kullanıcı kurulumunun bazı fonksiyonlarının sıfırlandığını ilk kez tecrübe edindim.