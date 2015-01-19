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    CD Soundmachine

    AZ700T/12
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    • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
      -{discount-value}

      CD Soundmachine

      AZ700T/12
      Bu ürün için destek alın

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        CD Soundmachine

        CD Soundmachine

        - {discount-value}

        Toplam:

        Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın

        • Bluetooth® ve NFC
        • USB Girişi
        • 12 W
        Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin

        Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş

        Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş

        Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda

        Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda

        Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

        20 istasyon hafızalı Dijital FM radyoyla daha fazla müzik

        20 istasyon hafızalı Dijital FM radyoyla daha fazla müzik

        20 parçalık programlanabilen CD

        Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Müzik çalma

          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Disk çalma modları
          • hızlı ileri/geri
          • önceki/sonraki albüm arama
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          Anten
          FM anteni

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)
          Çıkış Gücü
          12 W maks

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          2
          Hoparlör ızgarası kaplaması
          metal

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          3,5 mm kulaklık jakı
          Evet
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Ekran tipi
          LCD ekran
          Yükleyici tipi
          üstten

        • Güç

          Pil tipi
          D boyutu (LR20)
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          6
          Güç tipi
          AC/DC adaptörü

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          evet
          Güç kablosu
          Evet
          Kullanım Kılavuzu
          evet
          Garanti
          Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          435 x 271 x 170  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          469 x 197 x 311 mm
          Ürün ağırlığı
          2,9  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          4,11  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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