2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bluetooth® ve NFC
USB Girişi
12 W
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
SEFERTASI
07/02/2019
Türkiye
çalma modlarnıı hafızaya kaydetmek imkansız.
Evet çalma modlarnıı hafızaya kaydetmek imkansız.ON/OFF tuşuna her basışınızda SHUFFLE modunda USB üzerinden mp3 ses dosyası dinlemek tam bir eziyet.Ürünü annem için aldım sesi gayet tatminkar ancak SHUFFLE parametresini tekrar tekrar ayarlaması yaşı gereği imkansız.Sıralı çalma varsayılan konum.Tıpkı DBB fonksiyonu, tıpkı ön ayarlı ekolayzer modlarından seçiminizi hafızasında tuttuğu gibi yada bulduğu istasyonların radyo frekanslaını kaydettiği gibi hangi çalma modunda ayarlıysa o ayarla açılmalı sistem.Bir umut sayfanızdan yönergelerinizi takip ederek yazılım güncelledim belki çalma modlarını hafızaya kaydedelilirm ümidiyle.Sonuç hüsran.Eminim tüketicilerin bir kısmı ben gibimağdur.Ricam, lütfen diğer ayar fonksiyonlar nasılki hafızadansilinmiyor...lütfen SHUFFLE modunda yada diğer modlarda çalma özelliği sistem tarafından kullanıcıyı bir sonraki karşılamada yeniden ayar yapmak zorunda bırakmasın.30 yıldır kullanıcı kurulumunun bazı fonksiyonlarının sıfırlandığını ilk kez tecrübe edindim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ700T CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ700T CD Soundmachine için yapılmıştır