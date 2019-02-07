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  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
  • Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın

Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ700T/12

3
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
Philips Taşınabilir CD Ses Cihazı, her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz güçlü bir ses sistemidir. Bluetooth eşleştirmelerinin zahmetsizce yapılabilmesi için kablosuz Tek Dokunuşla NFC bağlantısı ile müziğinizi özgür kılar. Alternatif olarak müziklerinizi USB, CD veya MP3-CD üzerinden de oynatabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın

  • Bluetooth® ve NFC

  • USB Girişi

  • 12 W

Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin

Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş

Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

07/02/2019

Türkiye

Türkiye

çalma modlarnıı hafızaya kaydetmek imkansız.

Evet çalma modlarnıı hafızaya kaydetmek imkansız.ON/OFF tuşuna her basışınızda SHUFFLE modunda USB üzerinden mp3 ses dosyası dinlemek tam bir eziyet.Ürünü annem için aldım sesi gayet tatminkar ancak SHUFFLE parametresini tekrar tekrar ayarlaması yaşı gereği imkansız.Sıralı çalma varsayılan konum.Tıpkı DBB fonksiyonu, tıpkı ön ayarlı ekolayzer modlarından seçiminizi hafızasında tuttuğu gibi yada bulduğu istasyonların radyo frekanslaını kaydettiği gibi hangi çalma modunda ayarlıysa o ayarla açılmalı sistem.Bir umut sayfanızdan yönergelerinizi takip ederek yazılım güncelledim belki çalma modlarını hafızaya kaydedelilirm ümidiyle.Sonuç hüsran.Eminim tüketicilerin bir kısmı ben gibimağdur.Ricam, lütfen diğer ayar fonksiyonlar nasılki hafızadansilinmiyor...lütfen SHUFFLE modunda yada diğer modlarda çalma özelliği sistem tarafından kullanıcıyı bir sonraki karşılamada yeniden ayar yapmak zorunda bırakmasın.30 yıldır kullanıcı kurulumunun bazı fonksiyonlarının sıfırlandığını ilk kez tecrübe edindim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ700T CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ700T CD Soundmachine için yapılmıştır

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