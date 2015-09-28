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    CD Soundmachine

    AZ215B/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın
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      CD Soundmachine

      AZ215B/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      CD Soundmachine

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      CD Soundmachine

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        CD Soundmachine

        CD Soundmachine

        - {discount-value}

        Toplam:

        Müzik keyfini yanınızda taşıyın

        • Siyah
        • 3 W
        • Dijital istasyon ayarı
        CD, CD-R ve CD-RW çalar

        CD, CD-R ve CD-RW çalar

        Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        3W RMS toplam çıkış gücü

        3W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 3W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        20 parçalık programlanabilen CD

        Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Müzik çalma

          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Disk çalma modları
          • hızlı ileri/geri
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          Anten
          FM anteni
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet

        • Ses

          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Ses sistemi
          stereo
          Ses geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Maksimum çıkış gücü (RMS)
          3 W

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          2
          Hoparlör ızgarası kaplaması
          metal

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Yükleyici tipi
          üstten

        • Güç

          Güç tipi
          AC veya pil girişi
          Pil tipi
          C boyutu (LR14)
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          6

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          güç kablosu
          Garanti
          Garanti belgesi
          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          252 x 232 x 124  mm
          Ürün ağırlığı
          1  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          280 x 260 x 160 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,6  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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