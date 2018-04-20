ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

AT10/00

4.3
| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir
Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Bluetooth®

  • USB Girişi

  • SD

  • FM dijital istasyon ayarlayıcı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Radyo keyfi için FM tuner

0

USB Direct ve SD kart yuvası ile MP3 müzik çalma

USB Direct ve SD kart yuvası ile MP3 müzik çalma

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

20/04/2018

Türkiye

Türkiye

oldukça başarılı

yeni sürümünde öncekilerde eleştirilen konularda düzenleme sağlanmış; manuel kanal kaydetme ve karışık mp3 çalma özellikleri mevcut. taşıma kulpu olmadığı söylenmiş ama arkasında parmakları geçirip kolay tutma sağlayan bir bölüm var. tek eksiği hangi ses seviyesinde kapırsanızsanız kapatın açılışıta 5. seviyede çalmaya başlıyor. biz bebek odası için almıştık ama bebek uyurken açarsak oldukça yüksek bir ses.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

25/03/2018

Türkiye

Türkiye

Çok güzel ama keşke direk elektrikle de çalışsaydı

Çok güzel ama keşke direk elektrikle de çalışsaydi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

26/08/2016

Türkiye

Türkiye

Hafif, sevimli, kullanışlı...

Ürünü bugün aldım. Kullanmayı öğrenmek çok kolay, kolaylıkla BT bağlantısını gerçekleştirdim. Rakiplerine göre F/P olarak üstün bir ürün. Ses gücü yeterli, hafif, boyut olarak da bence ideal.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları