2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bluetooth®
USB Girişi
SD
FM dijital istasyon ayarlayıcı
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
0
4.3
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
pillibebek
20/04/2018
Türkiye
oldukça başarılı
yeni sürümünde öncekilerde eleştirilen konularda düzenleme sağlanmış; manuel kanal kaydetme ve karışık mp3 çalma özellikleri mevcut. taşıma kulpu olmadığı söylenmiş ama arkasında parmakları geçirip kolay tutma sağlayan bir bölüm var. tek eksiği hangi ses seviyesinde kapırsanızsanız kapatın açılışıta 5. seviyede çalmaya başlıyor. biz bebek odası için almıştık ama bebek uyurken açarsak oldukça yüksek bir ses.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Galip62
25/03/2018
Türkiye
Çok güzel ama keşke direk elektrikle de çalışsaydı
Çok güzel ama keşke direk elektrikle de çalışsaydi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
ademtari
26/08/2016
Türkiye
Hafif, sevimli, kullanışlı...
Ürünü bugün aldım. Kullanmayı öğrenmek çok kolay, kolaylıkla BT bağlantısını gerçekleştirdim. Rakiplerine göre F/P olarak üstün bir ürün. Ses gücü yeterli, hafif, boyut olarak da bence ideal.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AT10 Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır