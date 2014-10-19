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Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün
Taşınabilir kablosuz hoparlör
Toplam:
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.
Bu cihazın uzun süreli gücü, tek bir şarj ile 20 saat sürekli müzik çalma veya FM radyo dinleme sağlar.
Uyumluluk
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar