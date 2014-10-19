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    Taşınabilir kablosuz hoparlör

    AT10/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın
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      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      AT10/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir kablosuz hoparlör

        Taşınabilir kablosuz hoparlör

        Toplam:

        Müzik keyfini yanınızda taşıyın

        • Bluetooth®
        • USB Girişi
        • SD
        • FM dijital istasyon ayarlayıcı
        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

        Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

        Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

        20 saate kadar müzik çalma

        20 saate kadar müzik çalma

        Bu cihazın uzun süreli gücü, tek bir şarj ile 20 saat sürekli müzik çalma veya FM radyo dinleme sağlar.

        USB Direct ve SD kart yuvası ile MP3 müzik çalma

        USB Direct ve SD kart yuvası ile MP3 müzik çalma

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • iPad mini
          • Retina ekranlı iPad
          • yeni iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          iPod touch
          3. nesil ve üzeri
          Android tabletler ve akıllı telefonlar
          Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          diğer müzik cihazları
          Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          Bluetooth özellikli diğer cihazlar
          Evet
          Çalışma
          Bluetooth 4.0 veya altı

        • Müzik Çalma

          Desteklenen ses biçimleri
          MP3
          Oynatılabilen Ortamlar
          • USB flash sürücü
          • SD kartı
          Çalma modu
          • Önceki ve Sonraki parça
          • Hızlı ileri ve geri
          • Oynatma ve Duraklatma

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Anten tipi
          Teleskopik

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Maksimum çıkış gücü (RMS)
          3 W

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Ekran tipi
          LED ekran

        • Güç

          Pil tipi
          Dahili lityum
          Müzik çalma süresi
          20  saat

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          şarj için

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