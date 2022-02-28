2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
135 m²ye kadar odaları temizler
520 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
HEPA ve Aktif Karbon Filtresi
Air+ uygulamasıyla bağlantılı
Air+ uygulaması, iç ve dış hava kalitesini analiz ederek otomatik ayarlamalar yapar. Filtre ömrünü takip eder, uzaktan kontrol sağlar ve Google Home veya Alexa ile sesli komut desteği sunar. Böylece hava temizleyici komutları kolayca verilir.
Solunum yolu virüsleri içerebilecekler dahil olmak üzere aerosolleri yakalar. Airmid Health-Group tarafından yapılan bağımsız testlerde havadaki virüslerin A(H1N1) ve aerosollerin %99,9'unu temizlediği belirlenmiştir (3).
Ultra ince parçacıkları algılamak için havayı saniyede 1000 kez tarar. Hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bildirir ve eviniz için doğru hızı akıllı bir şekilde seçer (otomatik modda).
4.6
5 üzerinden
18
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
Atachia
28/02/2022
Türkiye
Harika ürün
Kedili ve çocuklu bir evim ve bundan kaynaklı temiz hava endişelerim vardı. Ama artık yok ne koku kaldı ne havasızlık. Mis gibi. Oğlumun alerjik öksürükleri bitti ve içim artık çok rahat. Pencere açmadan 5 dakikada havalandırabiliyorum. Kullanımı çok kolay.
Avantajlar
Sessiz ve dekoratif
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000i Serisi AC3033/10 Ekstra Büyük Odalar İçin Hava Temizleyici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000i Serisi AC3033/10 Ekstra Büyük Odalar İçin Hava Temizleyici için yapılmıştır
10/02/2022
Türkiye
Beklediğimden daha iyi
Çok sessiz çalışıyor ve evdeki tüm kötü kokuları temizliyor diyebilirim ben bu kadarını beklemiyordum. Özellikle evde sigara içildiğinde ya da camı açmadan evin havasını temizlemek istiyorsanız bu ürün tam aradığınız ürün. Tasarımı da şık.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000i Serisi AC3033/10 Ekstra Büyük Odalar İçin Hava Temizleyici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000i Serisi AC3033/10 Ekstra Büyük Odalar İçin Hava Temizleyici için yapılmıştır
JellyBelly
20/09/2021
Türkiye
Tahmin ettiğimden daha başarılı!
Alerjik astımı olan anneme hediye olarak aldım, evde 2 tane de kedimiz var. Çok memnunuz, annemdeki öksürük krizleri gözle görülür şekilde azaldı. Sessiz çalışan bir ürün olduğu için kedilerimiz de korkmadı. Boyutu tahmin ettiğimden daha büyük ama evde çok modern, çok şık duruyor. Telefonla kontrol edebilmek de annem açısından kolay bir rahatlık.
Avantajlar
Sessiz çalışması, bakteri, alerjen vb. temizleyebilmesi, az elektrik yakımı
Dezavantajlar
Boyutu, çok sık filtre değişimi istemesi,
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000i Serisi AC3033/10 Ekstra Büyük Odalar İçin Hava Temizleyici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000i Serisi AC3033/10 Ekstra Büyük Odalar İçin Hava Temizleyici için yapılmıştır
(3)Airmid Health group Ltd. tarafından gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A(H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
(5) N/A
(3)Airmid Healthgroup Ltd. tarafından 28,5 m³lük bir odada havada bulunan influenza A(H1N1) virüsü ile test edilmiştir; Turbo modunda 10–20 dakika sonra ölçülen azalma. Hava temizleyiciler tek başına COVID-19'a karşı koruma sağlamaz ancak genel korumayı destekleyebilir (ABD EPA).
(4)Filtreden geçen havada; DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
(5)Harici laboratuvarda, kuş coronavirüs (IBV) aerosolleriyle kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.
(6) Cihaz için önerilen hizmet ömrü, dış mekandaki zararlı hava parçacıklarının ortalama yıllık bölgesel değerlerinin teorik hesaplamasına ve hava temizleyicinin otomatik modda günlük olarak 16 saat kullanımına dayanmaktadır.
(7)Filtre ortamında üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından 5,33 cm/sn hava akışında geçiş verimliliği 1 için test edilmiştir./Filtreden geçen hava, JISB 9908-2016 uyarınca test edilmiştir
(8)Alexa ve Google Home kullanılabilirliği konumunuza bağlıdır
(9) IEC 60704'e göre yapılan ölçümlere dayalı olarak cihazdan 1,5 metre uzakta hesaplanan ortalama ses basıncı. Ses basıncının düzeyi odanın yapısına, dekorasyona, cihazın ve dinleyen kişinin konumuna göre farklılık gösterir.
(10) Yatağa giren kişinin havaya kaldırdığı toz göz önüne alınarak gerçek kullanım durumunda test edilmiştir.
(11) Uyku modunda ve Alerji Uyku modunda çalışan cihaz için GB/T-18801/2015 uyarınca yapılan CADR ölçümlerine dayalıdır.
(12)Philips hava temizleyiciler, NanoProtect HEPA filtresiyle HEPA H13 filtresine göre daha yüksek Temiz Hava Dağıtım Hızına ve enerji verimliliğine sahiptir; GB/T 18801'e göre test edilmiştir
(13)Filtreden geçen havadan, 3. taraf bir laboratuvar tarafından NaCl aerosolleri ile test edilmiştir
(14)Marka web sitelerinde veya perakendecilerde reklamı yapılan filtre ömrüne ve fiyatlandırmaya dayalı tasarruflar, Hollanda, 21 Haziran 22.