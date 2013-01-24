135 m²'ye kadar olan odalar için uygun yüksek performans

360° hava akışı alma özelliği, 135 m²'ye kadar olan odaları etkili bir şekilde kapsar ve odanın her köşesine temiz hava dağıtır. Bu, performansı 520 m³/sa (2) CADR'ye (Temiz Hava Dağıtım Hızı) yükseltir. 20 m²'lik bir alanı sadece 6 dakikada temizler. (1)