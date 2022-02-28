Ürünü seçmemdeki en başlıca neden Philips kalitesine ve filtre standartlarına uyacağına olan güvenimdi. Bir hava temizleyici için en önemli olan şey filtresidir, bu ürünün filtresi gerçekten çok güven verici ve bir haftayı aşkın kullanımımda havada ki toz ve polenleri hızlı bir şekilde tuttuğunu test ettim. Ayrıca sensörleride çok hassas ölçüm yapıyor otomatik modda havanın durumuna göre hızlı bir şekilde aksiyon alıyor bu özellik çek hoşuma gitti. Turbo modda kullandığımda ise çok hızlı havayı temizliyor fakat sesi rahatsız edebiliyor. Gece modu çok sessiz gündüz bile bazen gece modunda kullanıyorum yeterli geliyor. Ayrıca akıllı ev aleti olması, mobil app 'in wifi bağlantısından kontrol edilebilmesi de bir o kadar kullanışlı. Olumsuz yorum olarak belki panelin kullanım deneyimi ve telefona yüklenen app uygulamasının daha işlevsel hale getirilmesi gerektiği, yani yazılımsal olarak biraz daha geliştirilmesini söyleyebilirim. En azından otomatik modun hangi seviyelerde çalışabileceğini kendim seçebilmek isterdim.