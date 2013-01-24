  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    3000i Series

    Hava Temizleyici

    AC3033/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1) Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1) Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1)
      -{discount-value}

      3000i Series Hava Temizleyici

      AC3033/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreler. 520 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      3000i Series Hava Temizleyici

      Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreler. 520 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreler. 520 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      3000i Series Hava Temizleyici

      Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1)

      Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreler. 520 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Hava temizleyici

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        3000i Series

        3000i Series

        Hava Temizleyici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Havayı 6 dakikadan kısa sürede temizler (1)

        %99,9 oranında virüs, alerjen madde ve kirletici madde giderme (3, 4, 7)

        • 135 m²'ye kadar odaları temizler
        • 520 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
        • HEPA ve Aktif Karbon filtresi
        • CleanHome+ uygulamasıyla bağlantılı
        135 m²'ye kadar olan odalar için uygun yüksek performans

        135 m²'ye kadar olan odalar için uygun yüksek performans

        360° hava akışı alma özelliği, 135 m²'ye kadar olan odaları etkili bir şekilde kapsar ve odanın her köşesine temiz hava dağıtır. Bu, performansı 520 m³/sa (2) CADR'ye (Temiz Hava Dağıtım Hızı) yükseltir. 20 m²'lik bir alanı sadece 6 dakikada temizler. (1)

        HEPA filtresi, 0,003 mikron boyutunda parçacıkların %99,97'sini yakalar

        HEPA filtresi, 0,003 mikron boyutunda parçacıkların %99,97'sini yakalar

        NanoProtect HEPA, aktif karbon filtresi ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikrona kadar ultra ince parçacıkların %99,97'sini yakalar (4). Böylece PM2.5, bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği, gaz ve diğer kirletici maddelerden korunursunuz (7). Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi sertifikalıdır.

        Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler

        Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler

        Solunum yolu virüsleri içerebilecekler dahil olmak üzere aerosolleri yakalar. Airmid Health-Group tarafından yapılan bağımsız testlerde havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizlediği belirlenmiştir (3). Aynı zamanda Coronavirüs için de test edilmiştir (5).

        Akıllı hava temizleme için akıllı sensörler

        Akıllı hava temizleme için akıllı sensörler

        Ultra ince parçacıkları algılamak için havayı saniyede 1000 kez tarar. Hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bildirir ve eviniz için doğru hızı akıllı bir şekilde seçer (otomatik modda).

        Güvenebileceğiniz kalite için kapsamlı testlerden geçirilmiştir

        Güvenebileceğiniz kalite için kapsamlı testlerden geçirilmiştir

        Philips hava temizleyiciler, fabrikadan çıkmadan önce 170 zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulurlar.

        Ultra sessiz çalışan uyku modu

        Ultra sessiz çalışan uyku modu

        Uyku modunda gösterge ışıkları kısılır ve temizleyici, siz uyurken neredeyse sessiz bir şekilde havayı temizler. Quiet Mark sertifikalıdır.

        Otomatik ortam ışıklandırması

        Otomatik ortam ışıklandırması

        Gösterge ışığı, odanızın ortamına göre otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede uykunuz bölünmeden cihazın tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

        Düşük enerji tüketimi

        Düşük enerji tüketimi

        Hava temizleyici, enerji tasarruflu tasarımı sayesinde maksimum 55 W güç ile çalışır. Bu, standart bir ampule eşdeğerdir.

        Hava kalitesini görüntüleme

        Hava kalitesini görüntüleme

        Evinizin hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bir bakışta görün. Gösterge; alerjenlerin, gazların ve PM2.5'in seviyesini sayısal olarak ve sezgisel bir renkli halkayla gösterir.

        Uygulama üzerinden izleyin ve kontrol edin

        Uygulama üzerinden izleyin ve kontrol edin

        Clean Home+ uygulamasıyla istediğiniz zaman, istediğiniz yerden hava kalitesini izleyin ve hava temizleyicinizi kontrol edin. Hava kalitesi iyi olmadığında uyarı alın.

        Otomatik mod ve 4 manuel hız seviyesi

        Otomatik mod ve 4 manuel hız seviyesi

        Ürününüzü akıllı otomatik modda çalıştırın veya 4 hız seviyesinden birini (Uyku, Hız 1, 2 ve Turbo) seçerek hava akışı ve ses seviyesini tamamen kontrol edin.

        Akıllı filtre göstergesi

        Akıllı filtre göstergesi

        Hava temizleyici, kirlilik seviyesine ve çalışma süresine göre filtre ömrünü doğru şekilde hesaplar. Kolay bakım için filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          CADR (Parçacık, GB/T)
          520  m³/h
          Oda boyutu (NRCC)
          135 m²'ye kadar
          Hava kalitesi sensörleri
          PM2.5 parçacığı, Gaz
          Filtreleme
          HEPA, Aktif Karbon, Ön Filtre
          Parçacık filtreleme
          0,003 mikron boyutunda %99,97
          Alerjen filtreleme
          %99,99
          Virüs ve aerosol filtreleme
          %99,9

        • Kullanım

          Min. ses seviyesi (Uyku modu)
          34  dB
          Maks. ses seviyesi (Turbo modu)
          66  dB
          Otomatik mod
          Evet
          Uyku modu
          Evet
          Manuel hız ayarları
          4 (Uyku, 1, 2, Turbo)
          Hava kalitesi geribildirimi
          Renkli halka, sayısal
          Otomatik ortam ışığı
          Evet
          Kordon uzunluğu
          1,8  m

        • Enerji verimliliği

          Maks. güç tüketimi
          55  W
          Beklemede güç tüketimi
          <2  W
          Gerilim
          230  volt

        • Bağlantı

          Uygulama, Wi-Fi üzerinden bağlanır
          Clean Home+
          Akıllı telefon uyumluluğu
          iPhone ve Android cihazlar
          Sesli kontrol
          Alexa, Google Home (7)

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          8,2  kg
          Boyutlar (U*G*Y)
          290*290*645
          Renkler
          Beyaz, Açık gri

        • Bakım

          Önerilen filtre değişimi
          3 yıl (6)
          Yedek filtre
          FY3430/30
          Servis
          Dünya çapında 2 yıl garanti

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • (1)Filtreden geçen havadan tek seferlik temizleme için teorik olarak hesaplama, CADR 520 m³/saat'in 48 m³'lük bir odanın boyutuna bölünmesiyle yapılır (odanın 20 m²'lik bir zemin alanına ve 2,4 m yüksekliğe sahip olduğu varsayılır).
              • (2)CADR, GB/T18801-2015 uyarınca onaylı bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir. Test yöntemimizde ve üretim sürecine ilişkin kalite kontrol prosedürlerimizde yapılan iyileştirmelerin ardından ürünlerimizin CADR değerleri yükseltilmiştir.
              • *Kutusunda bu güncellenmiş bilgilerin yer almadığı bir ürün satın alsanız dahi ilgili ürünün çevrimiçi olarak belirtildiği şekilde daha yüksek özelliklerle performans göstereceğinden emin olabilirsiniz.
              • (3)Airmid Healthgroup Ltd. şirketinde gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
              • Hava temizleyici tek başına Covid-19'a karşı koruma sağlamaz ancak kendinizi ve ailenizi koruma planının bir parçası olarak kullanılabilir (ABD Çevre Koruma Dairesi)
              • (4)DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilen filtreden geçen hava.
              • (5)Harici laboratuvarda, kuş coronavirüs (IBV) aerosolleriyle kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.
              • (6)Cihaz için önerilen hizmet ömrü, dış mekandaki zararlı hava parçacıklarının ortalama yıllık bölgesel değerlerinin teorik hesaplamasına ve hava temizleyicinin otomatik modda günlük olarak 16 saat kullanımına dayanmaktadır.
              • (7)Filtre ortamında üçüncü taraf laboratuvar tarafından 5,33 cm/sn hava akışında geçiş verimliliği 1 için test edilmiştir./Filtreden geçen hava, JISB 9908-2015 uyarınca test edilmiştir
              • (8)Alexa ve Google Home kullanılabilirliği konumunuza bağlıdır
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              İadeler
              Sipariş Takibi