İzlemeye değer TV

Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün