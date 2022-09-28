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    The One

    4K UHD LED Android TV

    86PUS8807/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • İzlemeye değer TV İzlemeye değer TV İzlemeye değer TV
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      F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 203.0KB)

      The One 4K UHD LED Android TV

      86PUS8807/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      İzlemeye değer TV

      Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

      The One 4K UHD LED Android TV

      İzlemeye değer TV

      Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

      İzlemeye değer TV

      Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

      The One 4K UHD LED Android TV

      İzlemeye değer TV

      Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

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        The One

        The One

        4K UHD LED Android TV

        Toplam:

        İzlemeye değer TV

        Ambilight ile 4K UHD LED Android TV

        • 3 taraflı Ambilight TV
        • Önemli HDR formatlarını destekler
        • P5 görüntü motoru-120 Hz
        • 217 cm (86 inç) Android TV
        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Philips Ambilight ile Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV'nin kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Her sahne için mükemmel bir görüntü deneyimi yaşamak ister misiniz? Philips 4K UHD TV'niz tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu da mükemmel ve net görüntüler elde edilmesini sağlar. Karanlık ve aydınlık alanlarda bile her ayrıntıyı görürsünüz.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

        İnce TV. Gelecek için üretildi.

        İnce TV. Gelecek için üretildi.

        Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekana uyum sağlar ve güzel geometrik ayaklar, ekranın süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

        Oyuncular için ideal. Tüm konsollarda 120 Hz ve ultra düşük gecikme süresi.

        Oyuncular için ideal. Tüm konsollarda 120 Hz ve ultra düşük gecikme süresi.

        Philips TV'niz, son derece tepkisel oyun deneyimi ve inanılmaz akıcı grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. HDMI 2.1, VRR ve Freesync desteklenir. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.

        Son derece akıllı The One. Android TV.

        Son derece akıllı The One. Android TV.

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörü
          • Ambilight Aurora
          • Ambilight Başlangıç Animasyonu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          217
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Yerel yenileme hızı
          120
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Micro Dimming Pro
          • Film yapımcısı modu
          • Doğal Hareket
          • Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3
          • CalMAN Ready

        • Ekran giriş çözünürlüğü

          Çözünürlük - Yenileme hızı
          • 576p - 50 Hz
          • 640x480 - 60 Hz
          • 720p - 50 Hz, 60 Hz
          • 2560x1440 - 60 Hz, 120 Hz
          • 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
          • 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
          • ,60 Hz,100 Hz,120 Hz.

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 11 (R)
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Netflix
          • BBC iplayer
          • Spotify
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness Uygulaması
          • Apple TV
          • YouTube Music
          Oyun bulutu
          • Geforce Now
          • Stadia

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Uzaktan Kumanda
          Sesli
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          HEVC desteği
          Evet

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          • Işık sensörü

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Ses Kişiselleştirme
          • Oda Kalibrasyonu

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          HDMI ARC
          Tüm bağlantı noktaları bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 2 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          • FreeSync Premium
          • HDMI 1/2 üzerinden VRR
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          • Uydu Konektörü
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma

        • Desteklenen HDMI video özellikleri

          Oyun
          • HDMI VRR
          • ALLM
          • HGiG
          • AMD FreeSync Premium
          • Dolby Vision Oyun
          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
          • 4K 120 Hz'ye kadar
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • HLG

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          • FLAC
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Açık gümüş rengi çerçeve
          Stand tasarımı
          V şeklinde açık gümüş rengi yuvarlatılmış çubuklar

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          2101,0
          Kutu yüksekliği
          1305,0
          Kutu derinliği
          491,0
          Set Genişliği
          1930,4
          Set Yüksekliği
          1101,9
          Set Derinliği
          100,3
          Set genişliği (stand ile)
          1930,4
          Set yüksekliği (stand ile)
          1172,4
          Set derinliği (stand ile)
          388,2
          Stand genişliği
          1509,7
          Stand yüksekliği
          70,0
          Stand derinliği
          388,2
          Ürün ağırlığı
          47,8
          Ürün ağırlığı (+stand)
          48,8
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          60,8
          Duvara montaja uyumlu
          600 x 400 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • 2 x AAA Pil

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1164859
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          159
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          329
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand
        • 2 x AAA Pil

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • Bellek boyutu (Flash): 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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