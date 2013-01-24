Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Masa üstü stand
- Piller dahil: 2 x AAA Pil
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Performans Serisi: İzlemek çok keyifli
Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Performans Serisi: İzlemek çok keyifli
Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün
Performans Serisi: İzlemek çok keyifli
Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Performans Serisi: İzlemek çok keyifli
Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün
4K UHD LED Android TV
Toplam:
Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Philips Android TV'nizi kişiselleştirin. İster Amazon ve YouTube'da gezinin, ister Rakuten TV ve Netflix izleyin. Net, sezgisel arayüz en sevdiğiniz içerikleri öne çıkarır. İzlediğiniz dizilerde nerede kaldığınızı kolayca bulun veya yeni çıkan filmleri keşfedin.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Philips 4K UHD TV'niz HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.
Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Yemek hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfaktaki kablosuz hoparlörü kullanabilirsiniz.
Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanacak şekilde geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
Smart TV Özellikleri
İşleme
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Güç
AB Enerji kartı
Ses
Boyutlar
Tasarım
Aksesuarlar