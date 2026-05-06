      QLED 4K Ambilight TV

      50PQS8501/12

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Yenilikçi. Etkileyici. İnanılmaz.

      4K QLED renk parlaklığına kendinizi hazırlayın. Etkileyici Ambilight. 3 boyutlu sinema benzeri ses ile Dolby Atmos. Sevdiğiniz her şeyi kolayca izlemenizi sağlayan Titan OS ile, bu TV sadece anı iyileştirmekle kalmaz, daha iyi bir izleme deneyimi de sunar

      QLED 4K Ambilight TV

      Yenilikçi. Etkileyici. İnanılmaz.

      • 126 cm (50 inç) AMBILIGHT TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Ambilight TV, bir TV'den çok daha fazlasını sunar

      Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Filmler, spor müsabakaları, müzik videoları ve oyunlar ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.

      AmbiScape - Akıllı aydınlatmanızı aksiyonla senkronize edin

      Yeni bir eğlence boyutuna adım atın. AmbiScape, akıllı aydınlatmalarınızla senkronize olup odanızı canlı bir tuvale dönüştürür ve Ambilight'ı televizyonun ötesine taşır. Etrafınızdaki ışıklar gerçek zamanlı olarak tepki verirken her sahneyi, her ritmi ve her anı hissedersiniz ve daha derinlemesine bir deneyim yaşarsınız.

      Canlı görüntü ve Quantum Dot renk kalitesi için 4K QLED

      Canlı renkler. Ultra net sahneler. Quantum Dot renk canlılığı. 4K (UHD) ile tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.

      Pixel Precise Ultra HD ile ayrıntıları daha yakından deneyimleyin

      Yakınlaştırın. Kendinizi ayrıntılara kaptırın. Karşınızda hayallerin ötesine geçen hassasiyet. Netlik ve gerçekçi ayrıntılar için Pixel Precise Ultra HD ekran, her anı nefes kesici deneyimlerle doldurur.

      HDR10+ ile ortaya çıkan renk ve kontrast

      Daha fazla ayrıntı sizi bekliyor. Kare kare geliştirilmiş görüntü kalitesi. Daha vurgulu renk ve kontrastla en karanlık anlar ve en parlak sahneler bile daha nettir.

      Ne izlerseniz izleyin, mükemmel TV sesi. IntelliSound motor

      Dahili IntelliSound motorumuzla QLED TV'niz size mümkün olan en iyi sesi vermek için yapay zekayı kullanabilir! Hem program, film ve müziklerde hem de haberler gibi konuşma ağırlıklı içeriklerde TV, ayarları otomatik olarak optimize eder. Yapay zeka kullanmak istemiyor musunuz? Ayrıca önceden ayarlanmış ses stillerini manuel olarak seçebilir veya ayarları kendiniz özelleştirebilirsiniz.

      Kendinizi Dolby Atmos ve DTS:X ile kuşatın

      Yönetmenin amaçladığı gibi bir ses deneyimi için Dolby Atmos ve 3D ses deneyimleri için DTS:X ile sanki gerçekten sahnenin içindeymişsiniz gibi hissedeceksiniz. Sese eklenen bu ekstra boyut ile evinizde daha sürükleyici bir deneyim sizi bekliyor.

      Titan OS ile hızlı ve kolayca bulunabilen içerikler

      Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.

      Akıllı ev ağlarına sorunsuzca bağlanın

      Matter Smart Home uyumluluğu sayesinde TV'nizi Matter Smart Home uygulamasıyla kontrol edebilir veya Alexa özellikli cihazlar veya Google akıllı hoparlörleriniz aracılığıyla sesli olarak kontrol edebilirsiniz. Böylelikle sesli komutlarla filmleri ve dizileri bulabilir, öneriler alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

      EasyLink+. Kusursuz ve zahmetsiz kontrol

      EasyLink+, tek bir uzaktan kumandayla Philips TV'nizi, soundbar'ınızı ve kulaklığınızı tamamen kontrol etmenizi sağlar. Kusursuz ve birleşik kontrole sahip olun. Artık birden fazla uzaktan kumandaya ihtiyacınız yok. Her zaman sorunsuz bağlantı kolaylığı elde edin.

      Çevre dostu tasarım – Avrupa tasarım yaklaşımı

      Sürdürülebilirlik ve zarafet bir arada. Özenle tasarlanan bu TV, gezegenimiz düşünülerek üretildi. Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış uzaktan kumandadan FSC sertifikalı ambalaja ve geri dönüştürülmüş kağıda basılmış ek materyallere kadar her detay çevre dostudur. ECO Modu ile tek dokunuşla tüm içerik ve ayarlarda enerji tüketimini azaltabilirsiniz

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Duvar rengine uyarlanma
        • Oyun Modu
        • Ambilight Müzik
        • Otomatik Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Ambilight FTI Animasyonu
        • Dinlenme ışık modu
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        50  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        126  cm
        Ekran
        4K Ultra HD LED
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160p
        Yerel yenileme hızı
        60  Hz
        Fotoğraf motoru
        Pixel Precise Ultra HD
        Görüntü geliştirme
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Oyun
        • HDR10+ uyumlu
        • Ev Sineması
        • Film
        • Monitör
        • Micro Dimming
        • Kişisel
        • Ultra Çözünürlük

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p -24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        SmartTV uygulamaları*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • NFT uygulaması*
        • Netflix*
        • YouTube
        • HBO
        İS
        TITAN OS
        Bellek boyutu (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV Özellikleri

        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Google Home ile Çalışır
        • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
        Akıllı Ev deneyimi
        • MATTER
        • Control4
        • Amazon Alexa ile çalışır
        • Google Home ile Çalışır
        Oyun Kontrol Çubuğu
        Gamebar 2.0
        TTS desteği
        Evet

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Ses
        2.0 Kanal
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Ses Geliştirme
        • AVL Modu
        • Bas Geliştirme
        • Dolby Media Intelligence
        • Eğlence
        • Ekolayzır
        • İşitme Profili
        • Gece modu
        • Ses Artırma
        • Kişisel
        Kulaklık Özellikleri
        Kulaklık için Dolby Atmos
        Ses Motoru
        IntelliSound
        Ana Hoparlör
        Tam Aralıklı Bas Refleks (FR01A)

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        3
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Tek dokunuşla oynatma
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2 Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI1'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 1 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        EasyLink 2.0
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        Oyun
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10+ Uyumlu
        • HDR10

      • Güç

        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Işık sensörü
        • Eco modu
        • Görüntü dondurma (radyo için)

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • 2 adet AAA Pil
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

      • Boyutlar

        2 stant arasındaki mesafe
        795  mm
        Duvara montaja uyumlu
        200 x 100 mm

      Yorumlar

      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
      • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
      • TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.
      • *Apple, AirPlay ve Apple Home; Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

