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    Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

    436M6VBPAB/01
    Genel Derecelendirme / 5
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      Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

      436M6VBPAB/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Anı yakalayın

      Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

      Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

      Anı yakalayın

      Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

      Anı yakalayın

      Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

      Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

      Anı yakalayın

      Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

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        Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

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        • Momentum
        • 43 (108 cm/42,51 inç diyag.)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

        Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

        Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

        Göz kamaştıran görseller için DisplayHDR 1000

        Göz kamaştıran görseller için DisplayHDR 1000

        VESA sertifikalı DisplayHDR 1000 son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine DisplayHDR 1000, olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk kalitesi sağlar. Bölgesel karartma ve 1000 nite kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde, görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara sahip gelişmiş vurgularla hayat bulur. Zengin yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı harekete geçiren görsel bir deneyim sunar.

        Quantum Dot Teknolojisi ile görmeden inanması zor renkler

        Quantum Dot Teknolojisi ile görmeden inanması zor renkler

        Yenilikçi yarı iletken nanokristal bir teknoloji olan Quantum Dot, mavilerin daha mavi, yeşillerin daha yeşil ve kırmızıların daha kırmızı görünmesi için ışığı tamamen emen bir teknolojidir. Quantum Dot renkli LCD monitörler daha dinamik renk dizisi üretir ve renklerin daha doğal tonlarında görünmesini sağlar. Sonuç olarak canlı, dinamik ve görmeden inanamayacağınız kadar gerçek renkler ortaya çıkar.

        Ambiglow ışık halesiyle eğlence deneyimini geliştirir

        Ambiglow ışık halesiyle eğlence deneyimini geliştirir

        Ambiglow izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırır. Yenilikçi Ambiglow teknolojisi duvara bir ışık halesi yansıtarak ekranı genişletir. Hızlı işlemcisi, gelen görüntü içeriğini analiz ederek yayılan ışığın görüntüye uyum sağlaması amacıyla rengi ve parlaklığı sürekli olarak uyarlar. Kullanıcı dostu seçenekleri sayesinde ambiyansı dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Özellikle film, spor karşılaşması izlemek veya oyun oynamak için ideal olan Philips Ambiglow, size benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor.

        Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

        Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

        Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

        Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli görüntü deneyimi

        Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli görüntü deneyimi

        Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

        MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar

        Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

        DTS Sound™ ile gelişmiş ses

        DTS Sound, bilgisayarda form faktöründen bağımsız olarak müzik ve film oynatılmasını, yayın yapılmasını ve oyun oynanmasını optimum hale gtirmek için tasarlanmış bir ses işleme çözümüdür. DTS Sound gerçekçi sanal surround sesi, kesilme veya bozulma olmadan zengin bas sesleri, konuşma geliştirici ve en üst seviyeye çıkarılmış ses düzeyleri ile birleştirir.

        Tüm bağlantılarınız tek bir USB-C kablosu ile

        İnce ve çevrilebilir bir konektöre sahip yeni USB 3.1 Type-C kablosu, tek kablo ile kolay bağlantı sağlar. Bilgisayarınızdan monitöre yüksek çözünürlüklü video çıkışı dahil olmak üzere tüm çevre birimlerinizi dizüstü bilgisayara tek bir kabloyla bağlantı istasyonu olarak monitörünüze bağlayarak süreci basitleştirin. USB 3.1, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlıdır ve bu sayede 4K film aktarımını hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştirmenize olanak tanır. Tüm bağlantılarınız tek bir kablo ile oluşturulur.

        Rahat erişim ve hızlı şarj için USB 3.0 Hub

        Süper Hızlı USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarım oranı ile USB 2.0 standardından yaklaşık 10 kat daha hızlıdır ve veri aktarım süresini önemli ölçüde kısaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Daha fazla bant genişliği, süper hızlı aktarım oranları, daha iyi güç yönetimi ve genel olarak daha iyi performans sunan en son küresel standart USB 3.0, yüksek kapasiteli depolama cihazlarını kullanmanızı sağlar. Artık cihazların şarj olmasını beklemek zorunda kalmazsınız. Yeni FastCharge sayesinde cihazları hızla şarj edebilirsiniz. USB 3.0 aynı zamanda USB 2.0 cihazlarla geriye dönük uyumluluğa sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          MVA
          Adaptive sync
          Evet
          Arka aydınlatma tipi
          B-LED+QD Film
          Panel Boyutu
          108 cm / 42,51 inç
          Görüntüleme Ekranı Kaplaması
          Parlama Önleyici, 3H, %2 Mat
          Renk gamı (minimum)
          BT. 709 Kapsamı: %100*; DCI-P3 Kapsamı: %97,6*
          Renk gamı (tipik)
          NTSC %119*, sRGB %145*
          HDR
          DisplayHDR 1000 ve UHDA sertifikalı
          Etkin izleme alanı
          941,18 (Y) x 529,42 (D)
          En-boy oranı
          16:9
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Piksel Yoğunluğu
          103,64 PPI
          Tepki süresi (tipik)
          4 ms (Griden Griye)*
          Düşük Veri Gecikmesi
          en iyi süre < 4 ms
          Parlaklık
          Serbest Format: sayı; UOM=nit
          720 cd/m² (tipik), 1000 cd/m² (maksimum)  nit
          Kontrast oranı (tipik)
          4000:1
          SmartContrast
          50.000.000:1
          Piksel aralığı
          0,245 x 0,245 mm
          İzleme açısı
          • 178º (Y) / 178º (D)
          • C/R > 10 ise
          Flicker-free
          Evet
          Görüntü geliştirme
          SmartImage
          Ekran renkleri
          1,07 milyar renk (10 bit*)
          Tarama Frekansı
          23 - 80 Hz (D) / 30 - 160 kHz (Y)
          sRGB
          Evet
          LowBlue Modu
          Evet

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          • HDMI 2.0 x 2
          • DisplayPort 1,4 x 1
          • mini DisplayPort 1,4 x 1
          • USB-C (DP Alt mode)
          USB
          USB 3.0 x2 (2 hızlı şarj ile)*
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil
          Ses (Giriş/Çıkış)
          • PC ses girişi
          • Kulaklık çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          Uzaktan kumanda tipi
          Philips RC6 uzaktan kumanda
          Dahili Hoparlörler
          DTS sound ile 7 W x 2
          MultiView
          • PIP/PBP modu
          • 2 kat daha fazla cihaz
          Kullanıcı rahatlığı
          • Menü/Tamam
          • Giriş/Üst
          • SmartImage Game/Geri Dön
          • Ses Düzeyi/Kısma
          • Açık/Kapalı
          Kontrol yazılımı
          SmartControl
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Geleneksel Çince
          • Türkçe
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          • Ambiglow
          • Düşük Veri Gecikmesi
          • Kensington kilidi
          • VESA montaj (200x200 mm)
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • Mac OS X
          • sRGB
          • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

        • Stand

          Eğilme
          -5/10  derece

        • Güç

          Açık modu
          62,69 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test yöntemi)
          Bekleme modu
          0,5 W (tipik)
          Kapalı modu
          0,5 W (tipik)
          Enerji Etiketi Sınıfı
          C
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dahili
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (mm)
          976 x 661 x 264  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          976 x 574 x 63  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          1090 x 764 x 338  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          14,71  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          13,96  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          20,72  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 - 60  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          MTBF
          50.000 saat (arka ışık hariç)  saat

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • EnergyStar 7.0
          • RoHS
          • Kurşunsuz
          • Cıva İçermez
          • WEEE
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • RCM
          • BSMI
          • CB
          • CECP
          • cETLus
          • Çin RoHS
          • EAC
          • E-bekleme
          • ICES-003
          • J-MOSS
          • KC
          • KCC
          • KUCAS
          • Kuveyt
          • PSB
          • PSE
          • SASO
          • SEMKO
          • TUV/ISO9241-307
          • UKRAYNACA
          • VCCI

        • Kasa

          Renk
          Siyah
          Kaplama
          Parlak / Dokulu

        • Kutuda neler var?

          Monitör ve stand
          Evet
          Kablolar
          USB-C kablosu, USB-A - USB-C kablosu, HDMI kablosu, DP kablosu, Güç kablosu
          Kullanıcı Belgeleri
          Evet
          Aksesuar
          Uzaktan kumanda

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            • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
            • Düşük Veri Gecikmesi en iyi süre < 4 ms. Özel bir kılıf ve ölçülerle sunulur.
            • USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir
            • Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
            • BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
            • Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
            • NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
            • sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak
            • 8 bit + FRC ile titrek 10 bit elde edilir

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