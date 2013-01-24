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Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anı yakalayın
Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün
Anı yakalayın
Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anı yakalayın
Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar. Tüm faydaları görün
Ambiglow özellikli 4K HDR ekran
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Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
VESA sertifikalı DisplayHDR 1000 son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine DisplayHDR 1000, olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk kalitesi sağlar. Bölgesel karartma ve 1000 nite kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde, görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara sahip gelişmiş vurgularla hayat bulur. Zengin yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı harekete geçiren görsel bir deneyim sunar.
Yenilikçi yarı iletken nanokristal bir teknoloji olan Quantum Dot, mavilerin daha mavi, yeşillerin daha yeşil ve kırmızıların daha kırmızı görünmesi için ışığı tamamen emen bir teknolojidir. Quantum Dot renkli LCD monitörler daha dinamik renk dizisi üretir ve renklerin daha doğal tonlarında görünmesini sağlar. Sonuç olarak canlı, dinamik ve görmeden inanamayacağınız kadar gerçek renkler ortaya çıkar.
Ambiglow izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırır. Yenilikçi Ambiglow teknolojisi duvara bir ışık halesi yansıtarak ekranı genişletir. Hızlı işlemcisi, gelen görüntü içeriğini analiz ederek yayılan ışığın görüntüye uyum sağlaması amacıyla rengi ve parlaklığı sürekli olarak uyarlar. Kullanıcı dostu seçenekleri sayesinde ambiyansı dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Özellikle film, spor karşılaşması izlemek veya oyun oynamak için ideal olan Philips Ambiglow, size benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor.
Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.
Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.
Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.
DTS Sound, bilgisayarda form faktöründen bağımsız olarak müzik ve film oynatılmasını, yayın yapılmasını ve oyun oynanmasını optimum hale gtirmek için tasarlanmış bir ses işleme çözümüdür. DTS Sound gerçekçi sanal surround sesi, kesilme veya bozulma olmadan zengin bas sesleri, konuşma geliştirici ve en üst seviyeye çıkarılmış ses düzeyleri ile birleştirir.
İnce ve çevrilebilir bir konektöre sahip yeni USB 3.1 Type-C kablosu, tek kablo ile kolay bağlantı sağlar. Bilgisayarınızdan monitöre yüksek çözünürlüklü video çıkışı dahil olmak üzere tüm çevre birimlerinizi dizüstü bilgisayara tek bir kabloyla bağlantı istasyonu olarak monitörünüze bağlayarak süreci basitleştirin. USB 3.1, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlıdır ve bu sayede 4K film aktarımını hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştirmenize olanak tanır. Tüm bağlantılarınız tek bir kablo ile oluşturulur.
Süper Hızlı USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarım oranı ile USB 2.0 standardından yaklaşık 10 kat daha hızlıdır ve veri aktarım süresini önemli ölçüde kısaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Daha fazla bant genişliği, süper hızlı aktarım oranları, daha iyi güç yönetimi ve genel olarak daha iyi performans sunan en son küresel standart USB 3.0, yüksek kapasiteli depolama cihazlarını kullanmanızı sağlar. Artık cihazların şarj olmasını beklemek zorunda kalmazsınız. Yeni FastCharge sayesinde cihazları hızla şarj edebilirsiniz. USB 3.0 aynı zamanda USB 2.0 cihazlarla geriye dönük uyumluluğa sahiptir.
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