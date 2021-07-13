2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Momentum
43 (108 cm/42,51 inç diyag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.
VESA sertifikalı DisplayHDR 1000 diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Daha koyu siyahların ve parlak beyazların canlı renklerle üstün kontrastı, daha önce hiç görmediğiniz detayları ortaya çıkarır. Oyuncular, karanlık köşelerde saklanan düşmanları ve gölgeleri kolayca fark edebilirken film severler de çok daha gerçekçi ve göz alıcı performansın tadını çıkarabilir. Bu Philips Momentum ekranı, her biri farklı kullanım senaryoları için optimize edilmiş çeşitli HDR modlarına sahiptir: HDR Oyun, HDR Film ve HDR Fotoğraf.
Ödüller
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Dreadanor
13/07/2021
Türkiye
Çok iyi
Oyun oynayacaksan bunu alacaksın arkadaşım. Salondaki "cx" oyun performansı olarak ezik kaldı bunun yanında. Fiyat olarakta beklediğimden ucuz gelince kaçırmadım.
Avantajlar
Oyun performansı çok iyi.
Dezavantajlar
Yok diyebilirim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Aristokrat
19/07/2019
Türkiye
F/P
Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Piyasadaki pahalı monitörlerin performansını veriyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Düşük Veri Gecikmesi en iyi süre < 4 ms. Özel bir kılıf ve ölçülerle sunulur.
USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir
Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınarak
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak
8 bit + FRC ile titrek 10 bit elde edilir