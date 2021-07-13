ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Energy Label Europe G
    Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Energy Label Europe G
    Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın
  • Anı yakalayın

Üretimden kaldırıldı

MomentumAmbiglow özellikli 4K HDR ekran

436M6VBPAB/01

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

2 Ödüller

Anı yakalayın
Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Anı yakalayın

  • Momentum

  • 43 (108 cm/42,51 inç diyag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar

MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

Capcanlı detaylar ve gerçekçi görüntüler için DisplayHDR 1000

Capcanlı detaylar ve gerçekçi görüntüler için DisplayHDR 1000

VESA sertifikalı DisplayHDR 1000 diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Daha koyu siyahların ve parlak beyazların canlı renklerle üstün kontrastı, daha önce hiç görmediğiniz detayları ortaya çıkarır. Oyuncular, karanlık köşelerde saklanan düşmanları ve gölgeleri kolayca fark edebilirken film severler de çok daha gerçekçi ve göz alıcı performansın tadını çıkarabilir. Bu Philips Momentum ekranı, her biri farklı kullanım senaryoları için optimize edilmiş çeşitli HDR modlarına sahiptir: HDR Oyun, HDR Film ve HDR Fotoğraf.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

13/07/2021

Türkiye

Türkiye

Çok iyi

Oyun oynayacaksan bunu alacaksın arkadaşım. Salondaki "cx" oyun performansı olarak ezik kaldı bunun yanında. Fiyat olarakta beklediğimden ucuz gelince kaçırmadım.

Avantajlar

Oyun performansı çok iyi.

Dezavantajlar

Yok diyebilirim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

19/07/2019

Türkiye

Türkiye

F/P

Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Piyasadaki pahalı monitörlerin performansını veriyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  2. Düşük Veri Gecikmesi en iyi süre &lt; 4 ms. Özel bir kılıf ve ölçülerle sunulur.

  3. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir

  4. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  5. BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  6. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

  7. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınarak

  8. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak

  9. 8 bit + FRC ile titrek 10 bit elde edilir