Tüm bağlantılarınız tek bir USB-C kablosu ile

İnce ve çevrilebilir bir konektöre sahip yeni USB 3.1 Type-C kablosu, tek kablo ile kolay bağlantı sağlar. Bilgisayarınızdan monitöre yüksek çözünürlüklü video çıkışı dahil olmak üzere tüm çevre birimlerinizi dizüstü bilgisayara tek bir kabloyla bağlantı istasyonu olarak monitörünüze bağlayarak süreci basitleştirin. USB 3.1, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlıdır ve bu sayede 4K film aktarımını hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştirmenize olanak tanır. Tüm bağlantılarınız tek bir kablo ile oluşturulur.