Capcanlı detaylar ve gerçekçi görüntüler için DisplayHDR 1000

VESA sertifikalı DisplayHDR 1000 diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Daha koyu siyahların ve parlak beyazların canlı renklerle üstün kontrastı, daha önce hiç görmediğiniz detayları ortaya çıkarır. Oyuncular, karanlık köşelerde saklanan düşmanları ve gölgeleri kolayca fark edebilirken film severler de çok daha gerçekçi ve göz alıcı performansın tadını çıkarabilir. Bu Philips Momentum ekranı, her biri farklı kullanım senaryoları için optimize edilmiş çeşitli HDR modlarına sahiptir: HDR Oyun, HDR Film ve HDR Fotoğraf.