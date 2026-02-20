  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      QLED Full HD TV

      40PQS6901/12

      Kompakt kalite

      Kompakt ekran. Akıllı bütçe. Büyük düşünen görüntü ve ses kalitesi. Ekranın ötesine geçen Ambilight ve Full HD kalitesinde izlemeyi sevdiğiniz tüm Smart TV içerikleriyle evde veya hareket halindeyken daha etkileyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarın.

      Tüm faydaları görün

      QLED Full HD TV

      Kompakt kalite

      • 100 cm (40 inç)
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Küçük, akıllı ve çok yönlü

      Küçük, akıllı ve çok yönlü

      Zarif standı ve küçük boyutlarıyla bu akıllı TV, küçük alanlar için idealdir. Dikkatlice düşünülmüş tasarımıyla her yere güzelce uyum sağlayan bir TV'dir.

      Ambilight TV, bir TV'den çok daha fazlasını sunar

      Ambilight TV, bir TV'den çok daha fazlasını sunar

      Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Filmler, spor müsabakaları, müzik videoları ve oyunlar ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.

      Quantum Dot renklerle geliştirilmiş FHD

      Quantum Dot renklerle geliştirilmiş FHD

      Canlı renkler. Net ayrıntılar. Quantum Dot renk canlılığı. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya yayınlanan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla deneyimleyin.

      Pixel Plus Full HD ile netlik ve ayrıntılar.

      Pixel Plus Full HD ile netlik ve ayrıntılar.

      Pixel Plus görüntü keskinliği. Daha küçük ekran için tasarlanmış belirgin ayrıntılar. Full HD çözünürlük ve inanılmaz canlılıkla, bu kompakt QLED TV her küçük ayrıntının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

      HDR10 ve HLG ile renk ve kontrast

      HDR10 ve HLG ile renk ve kontrast

      Daha parlak renkler. Canlı tonlar. En karanlık sahnelerden en parlak ışığa kadar tüm sahnelerde netlik çok önemlidir. İşte tam bu noktada yüksek dinamik aralık, daha net renk ve kontrastla etkileyici bir görüntü sunar.

      Canlı ve net sesler için Dolby Audio

      Canlı ve net sesler için Dolby Audio

      Dinleyin. Her anı duyun. Dolby Audio'nun kristal netliğindeki ses kalitesini deneyimleyin. Diyaloglardan dansa ve aksiyon dolu anlardan çarpıcı doğa sahnelerine kadar daha net bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

      Titan OS ile kolayca bulunabilen içerikler

      Titan OS ile kolayca bulunabilen içerikler

      Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.

      Akıllı ev ağlarına sorunsuzca bağlanın

      Akıllı ev ağlarına sorunsuzca bağlanın

      Matter Smart Home uyumluluğu sayesinde TV'nizi Matter Smart Home uygulamasıyla kontrol edebilir veya Alexa özellikli cihazlar veya Google akıllı hoparlörleriniz aracılığıyla sesli olarak kontrol edebilirsiniz. Böylelikle sesli komutlarla filmleri ve dizileri bulabilir, öneriler alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

      Çevre dostu tasarım - Avrupa tasarım yaklaşımı

      Çevre dostu tasarım - Avrupa tasarım yaklaşımı

      Sürdürülebilirlik ve zarafet bir arada. Özenle tasarlanan bu TV, gezegenimiz düşünülerek üretildi. Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış uzaktan kumandadan FSC sertifikalı ambalaja ve geri dönüştürülmüş kağıda basılmış ek materyallere kadar her detay çevre dostudur. ECO Modu ile tek dokunuşla tüm içerik ve ayarlarda enerji tüketimini azaltabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Oyun modu
        • Duvar rengine uyarlanma
        • Ambilight Müzik
        • Dinlenme ışık modu
        • Ambilight FTI Animasyonu
        • Gün Doğumu Alarmı
        • AmbiSleep
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        32  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        80  cm
        Ekran
        Full HD QLED
        Ekran çözünürlüğü
        1920 x 1080
        Yerel yenileme hızı
        60  Hz
        Fotoğraf motoru
        Pixel Plus HD
        Görüntü geliştirme
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Oyun
        • Ev Sineması
        • Monitör
        • Kişisel
        • Süper Çözünürlük
        • Dinamik Kontrast

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        576p - 50Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        SmartTV uygulamaları*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT uygulaması*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN kanalı
        İS
        TITAN OS
        Bellek boyutu (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV Özellikleri

        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Alexa ile çalışır
        • Google Home ile Çalışır
        Akıllı Ev deneyimi
        • MATTER
        • Control4
        TTS desteği
        Evet

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Ses
        2.0 Kanal
        Çıkış gücü (RMS)
        12 W
        Hoparlör yapılandırması
        2 x 6 W tam aralıklı hoparlör
        Ses Motoru
        Temel Ses Motoru
        Ana Hoparlör
        Tam Aralıklı Bas Refleks (FR01A)

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        3
        HDMI özellikleri
        • 1080i, 1080p (HDCP desteği)
        • Ses Dönüş Kanalı (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        • Tek dokunuşla oynatma
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, Tek bant
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI1'de bulunur
        EasyLink 2.0
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • AB Enerji kartı

        SDR için enerji sınıfı
        E
        HDR için enerji sınıfı
        F
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        LED LCD

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 100 - 240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,5 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Görüntü dondurma (radyo için)
        • Eco modu
        • Işık sensörü

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • 2 adet AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stant
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Plastik siyah alçak çerçeve
        Stant tasarımı
        Plastik kömür rengi sabun kalıbı

      • Boyutlar

        2 stant arasındaki mesafe
        635  mm
        Duvara montaja uyumlu
        100 x 200 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        3,38 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Yorumlar

      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
      • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
      • TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.

