Kompakt kalite
Kompakt ekran. Akıllı bütçe. Büyük düşünen görüntü ve ses kalitesi. Ekranın ötesine geçen Ambilight ve Full HD kalitesinde izlemeyi sevdiğiniz tüm Smart TV içerikleriyle evde veya hareket halindeyken daha etkileyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarın.Tüm faydaları görün
Full HD TV
Zarif standı ve küçük boyutlarıyla bu akıllı TV, küçük alanlar için idealdir. Dikkatlice düşünülmüş tasarımıyla her yere güzelce uyum sağlayan bir TV'dir.
Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Filmler, spor müsabakaları, müzik videoları ve oyunlar ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.
Canlı renkler. Net ayrıntılar. Quantum Dot renk canlılığı. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya yayınlanan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla deneyimleyin.
Pixel Plus görüntü keskinliği. Daha küçük ekran için tasarlanmış belirgin ayrıntılar. Full HD çözünürlük ve inanılmaz canlılıkla, bu kompakt QLED TV her küçük ayrıntının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Daha parlak renkler. Canlı tonlar. En karanlık sahnelerden en parlak ışığa kadar tüm sahnelerde netlik çok önemlidir. İşte tam bu noktada yüksek dinamik aralık, daha net renk ve kontrastla etkileyici bir görüntü sunar.
Dinleyin. Her anı duyun. Dolby Audio'nun kristal netliğindeki ses kalitesini deneyimleyin. Diyaloglardan dansa ve aksiyon dolu anlardan çarpıcı doğa sahnelerine kadar daha net bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.
Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.
Matter Smart Home uyumluluğu sayesinde TV'nizi Matter Smart Home uygulamasıyla kontrol edebilir veya Alexa özellikli cihazlar veya Google akıllı hoparlörleriniz aracılığıyla sesli olarak kontrol edebilirsiniz. Böylelikle sesli komutlarla filmleri ve dizileri bulabilir, öneriler alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sürdürülebilirlik ve zarafet bir arada. Özenle tasarlanan bu TV, gezegenimiz düşünülerek üretildi. Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış uzaktan kumandadan FSC sertifikalı ambalaja ve geri dönüştürülmüş kağıda basılmış ek materyallere kadar her detay çevre dostudur. ECO Modu ile tek dokunuşla tüm içerik ve ayarlarda enerji tüketimini azaltabilirsiniz.
Ambilight
