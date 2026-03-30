2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
328P6VJEB/00
P Line
32 (80 cm / 31,5 inç görülebilir alan)
3840 x 2160 (4K UHD)
Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
Yorumlar
Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin
EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir