ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler
  • UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler
  • UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler
  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler
  • UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler
  • UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler

Üretimden kaldırıldı

BrillianceUltra Geniş Renkli 4K LCD monitör

328P6VJEB/00

UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler
Geniş 32 inç Ultra HD profesyonel Philips ekran, görüntüyü genişletmenize, Ultra Yüksek Çözünürlük'te tüm detaylarıyla büyük boyutta görüntü elde etmenize imkan tanır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Önemli olduğunda

UltraClear 4K çözünürlük, ultra canlı renkler

  • P Line

  • 32 (80 cm / 31,5 inç görülebilir alan)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir

  2. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  3. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  4. MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin

  5. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  6. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  7. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir