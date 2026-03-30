Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.