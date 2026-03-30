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BrillianceUSB-C bağlantı istasyonlu LCD monitör

326P1H/01

1 ödül

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Kapsamlı çözümler için Philips USB-C bağlanabilen ekran. Tek bir USB-C kablosuyla aynı anda QHD görüntülerin keyfini çıkarın ve dizüstü bilgisayarınızı 90 W'a kadar şarj edin. Windows Hello özellikli açılır web kamerası ve zincirleme bağlantı beklediğiniz performansı ve kullanışlılığı sunar
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  • P Line

  • 32 (80 cm / 31,5 inç diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C, doğrudan monitörden dizüstü bilgisayarı şarj etmeye olanak tanır

USB-C, doğrudan monitörden dizüstü bilgisayarı şarj etmeye olanak tanır

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan dahili USB type-C bağlantı istasyonuna sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu* dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Klavye, fare veya RJ-45 Ethernet kablosu dahil tüm çevre birimlerinizi monitörün bağlantı istasyonuna bağlayarak hayatınızı kolaylaştırın. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı şarj edin.

Dahili RJ-45 ethernet veri güvenliği sağlar

Dahili RJ-45 ethernet veri güvenliği sağlar

Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler

Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra USB-C, Displayport, HDMI gibi yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, USB-C, DP veya HDMI girişlerinin hepsinde çalışır.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  6. Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  7. Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

  8. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir

  9. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  10. DisplayPort çıkışı yalnızca DP girişi veya USB-C girişi altında çalışır.

  11. Mac OS, DP Çıkışı MST uzantısı işlevini desteklemez.

  12. Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.

  13. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  14. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.