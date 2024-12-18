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Brilliance USB-C bağlantı istasyonlu LCD monitör

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BrillianceUSB-C bağlantı istasyonlu LCD monitör

326P1H/01

Brilliance USB-C bağlantı istasyonlu LCD monitör

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Yazılımlar ve sürücüler

Kılavuz talimatları

  • PDF dosya, 1.5 MB
  • 18 December 2024

Smartcontrol yazılımı

  • sürüm: V7.0.0
  • ZIP dosya, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Kılavuzlar ve Belgeler

Tco onaylı bildirim - English (US)

  • PDF dosya, 291.7 kB
  • 9 June 2023

Hızlı başlangıç kılavuzu - English (US)

  • PDF dosya, 8.2 MB
  • 1 June 2023

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