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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27M2N8500/01
Evnia 8000
67,3 cm (26,5 inç)
2560 x 1440 (Quad HD)
Şaşırtıcı derecede yüksek görüntü çözünürlüğü ve 360 Hz'e varan yenileme hızıyla oyun oynamaya hazır olun. Hedeflere daha hızlı ulaşın ve çarpıcı netlik sayesinde seviyeler arasında hızla ilerleyip bölümleri katederken net ve keskin oyun deneyiminin keyfine varın.
Ekran yanması, QD-OLED ekran kullanıcıları için gerçek bir sorundur. Bu monitör, ekranınızın kullanım ömrünü uzatmak için ekranınızı serin tutan entegre grafen koruyucuya sahiptir. Grafen, ekranınızdan yayılan mavi ışığın ürettiği ısıyı eşit bir şekilde dağıtır ve ekranı grafitten daha etkili bir şekilde soğutur. Oyun severler için bu, daha az ekran yanması riski ve piksel kalitesini daha uzun süre koruyan bir ekran ile tercih ettiğiniz parlaklık düzeyinde oyun oynayabileceğiniz anlamına gelir.
Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.
Ödüller
Yorumlar
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir. Ölçüm modeli 1 yatay çizgidir.
DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı ve Adobe RGB Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
Etkin pikseller: 2560 (Y) x 1440 (D). Toplam piksel sayısı: 2576 (Y) x 1456 (D); her iki tarafta ekstra piksel, piksel döndürme için ayrılmış alan.
415 - 455 nm aralığındaki ekran emisyon ışığının 400 - 500 nm'lik ekran emisyonuna oranı %50'den az olacaktır.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Taban, %35 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
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NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort
NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/
Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun