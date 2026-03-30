Ekran yanmasını azaltmak için QD-OLED ekranları korur ve soğutur

Ekran yanması, QD-OLED ekran kullanıcıları için gerçek bir sorundur. Bu monitör, ekranınızın kullanım ömrünü uzatmak için ekranınızı serin tutan entegre grafen koruyucuya sahiptir. Grafen, ekranınızdan yayılan mavi ışığın ürettiği ısıyı eşit bir şekilde dağıtır ve ekranı grafitten daha etkili bir şekilde soğutur. Oyun severler için bu, daha az ekran yanması riski ve piksel kalitesini daha uzun süre koruyan bir ekran ile tercih ettiğiniz parlaklık düzeyinde oyun oynayabileceğiniz anlamına gelir.