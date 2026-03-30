Neredeyse gecikmesiz oyun deneyimi için ultra hızlı 260 Hz yenileme hızı

Philips Evnia, en yoğun, sürükleyici ve aksiyon odaklı oyunları oynarken hız aşırtma imkanı sağlayan 260 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunar. Özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda üstün hareket hızı ve net görseller sunar. Daha etkileyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşarsınız.