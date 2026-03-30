2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27M2N3501PA/00
Evnia 3000
68,5 cm (27 inç)
2560 x 1440 (Quad HD)
Philips Evnia, en yoğun, sürükleyici ve aksiyon odaklı oyunları oynarken hız aşırtma imkanı sağlayan 260 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunar. Özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda üstün hareket hızı ve net görseller sunar. Daha etkileyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşarsınız.
Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.
0,3 ms Smart MBR özellikli Philips ekran, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Ödüller
Yorumlar
Maksimum çözünürlük, yalnızca DP girişi için geçerlidir.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
Ekran renkleri: QHD çözünürlüğü ile 200 Hz'de DP ile 10 bite erişilebilir
Hız Aşırtma işlevi, yerel yenileme hızını artırır ancak bu, bazı riskleri beraberinde getirir. Yeniden başlatma sonrasında ekran anormal bir şekilde görüntülenirse lütfen monitörün OSD menüsünde bulunan Hız Aşırtma ayarını kapatın.
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir
Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Standın ayakları ve kulaklık tutucu, %35 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir ve monitörün kasası %85 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
Düşük Giriş Gecikmesi etkinken Stark Shadow Boost etkinleştirilemez.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.