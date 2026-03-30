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Evnia Gaming MonitorFull HD oyun monitörü

27M2N3200S/01

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Bu monitör, üstün hassasiyetle ve 180 Hz hızda oyun oynamanızı sağlar. Net HDR kalitesinde görüntüler ve Full HD çözünürlük sunan bu monitör sayesinde çok yönlü mükemmel bir oyun deneyimi elde edersiniz.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 180 Hz yenileme hızları

Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 180 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 180 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 180 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 0,5 ms ultra hız

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 0,5 ms ultra hız

0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Hızlı IPS Paneli: hızlı ve kristal netliğinde oyun deneyimi için

Hızlı IPS Paneli: hızlı ve kristal netliğinde oyun deneyimi için

Bu özellik, aksiyon dolu oyunlara yöneliktir. Net görüntülere sahip bir oyun deneyimi sunmakla kalmayıp en iyi ve en net görselleri sağlamak için yüksek kare hızlarıyla uyumludur.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  2. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  5. Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  6. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  7. Adobe RGB ve DCI-P Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  8. Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Standın ayakları %35 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir ve monitörün kasası %85 oranda kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.

  9. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.