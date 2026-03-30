Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atlarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır