2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27M2N3200NF/00
Evnia 3000
68,5 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atlarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır
Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.
0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir.
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
Düşük veri gecikmesi özelliğinin kalıcı olarak etkinleştirildiğini ve kapatılamayacağını lütfen unutmayın.
NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort
NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/
Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun
Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Monitörün kasası %85 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.