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  • Monitor Quad HD monitör
    Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Monitor Quad HD monitör
    Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı
  • Hassasiyet için tasarlandı

MonitorQuad HD monitör

27E2N2500/00

Hassasiyet için tasarlandı
Bu monitör, mutlak hassasiyetle çalışmanızı sağlayan özelliklerle doludur. Quad HD çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT ile bu monitör, ayrıntılı görüntüleri en yüksek çözünürlükte sergiler.
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Hassasiyet için tasarlandı

  • 2000 serisi

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler

Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.

Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast

Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  2. MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  3. MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  4. Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

  5. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.