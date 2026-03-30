2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27E1N1300A/01
1000 serisi
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
Bu Philips ekran, ekran görüntüsünü saniyede 100 kez yenilemesiyle standart bir ekrana göre çok daha hızlıdır. 100 Hz kare hızıyla oyuncular, düşman hareketlerini ultra pürüzsüz bir şekilde gösteren ve böylece hedef almayı kolaylaştıran ekranda kritik görüntüleri yakalayabilirler.
MPRT (film tepki süresi), tepki süresini açıklamak için kullanılan daha sezgisel bir yoldur ve bulanık parazit görülen andan temiz ve canlı görüntülerin görülmesine kadar geçen süreyi temsil eder. 1 ms MPRT özellikli Philips oyun monitörü, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan USB C tipi konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu cihazlarınızı doğrudan şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda uyumlu cihazlarınızı şarj edin.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.