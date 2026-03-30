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  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • Energy Label Europe E
    USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
  • USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın

MonitorFull HD LCD ekran

27E1N1300A/01

USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın
Bu monitör, bağlantıda kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Güç sağlama özellikli USB-C 3.2 gibi özelliklerle, kullanıcılar tek bir kablo yardımıyla hem bağlı cihazlarını şarj edebilir hem de sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Ayrıca tekli kablo kullanılması, temiz ve düzenli bir çalışma alanı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

USB-C bağlantısıyla verimliliğinizi artırın

  • 1000 serisi

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra pürüzsüz görüntüler için 100 Hz yenileme hızları

Ultra pürüzsüz görüntüler için 100 Hz yenileme hızları

Bu Philips ekran, ekran görüntüsünü saniyede 100 kez yenilemesiyle standart bir ekrana göre çok daha hızlıdır. 100 Hz kare hızıyla oyuncular, düşman hareketlerini ultra pürüzsüz bir şekilde gösteren ve böylece hedef almayı kolaylaştıran ekranda kritik görüntüleri yakalayabilirler.

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 1 ms (MPRT) hızlı tepki

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 1 ms (MPRT) hızlı tepki

MPRT (film tepki süresi), tepki süresini açıklamak için kullanılan daha sezgisel bir yoldur ve bulanık parazit görülen andan temiz ve canlı görüntülerin görülmesine kadar geçen süreyi temsil eder. 1 ms MPRT özellikli Philips oyun monitörü, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan USB C tipi konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu cihazlarınızı doğrudan şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda uyumlu cihazlarınızı şarj edin.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  6. MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  7. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  8. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir

  9. Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

  10. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.