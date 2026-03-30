2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27B1N3800/00
3000 serisi
68,6 cm (27 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece 90 derecelik Pivot modu dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IStandart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Geçişler veya renk şeritleri olmaksızın mükemmel ve doğal renkler için 1,074 milyar renk ve 12 bit dahili işlemci ile 10 bit ekran, zengin renk derinliği sunar.
Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
Maksimum 3840 x 2160 çözünürlükte, 10 bit renk derinliğine yalnızca bir DisplayPort bağlantısıyla 60 Hz'de ulaşılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Ürünle birlikte verilen kablolar, ülkeye veya bölgeye özel gerekliliklere uygun şekilde tip, miktar ve teknik özellik bakımından değişiklik gösterebilir.