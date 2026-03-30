ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Energy Label Europe G
    Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Energy Label Europe G
    Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
  • Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans

Evnia Gaming MonitorAmbiglow özellikli 4K HDR ekran

279M1RV/00

1 ödül

Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans
Konsolda oyun oynama tutkunları ile Xbox için tasarlanan ekran, oyun deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. UltraClear 4K Nano IPS Ekran ile kusursuz görsellerin ve hassas renk doğruluğunun keyfine varın. DisplayHDR 600, canlı bir görüntü kalitesi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans

  • Xbox için tasarlandı

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27 inç)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Xbox'ta en iyi oyun deneyimi için tasarlandı

Xbox'ta en iyi oyun deneyimi için tasarlandı

Konsolda oyun oynama tutkunuzu serbest bırakın. Fişe taktığınız an size en iyi Xbox Series X görsel performansını sunacağı onaylanmış olan Xbox için tasarlanan ekranı geliştirmek için Xbox ekibiyle bir araya geldik.

AMD FreeSync™ Premium Pro ile akıcı, düşük gecikme süreli HDR oyun deneyimi

AMD FreeSync™ Premium Pro ile akıcı, düşük gecikme süreli HDR oyun deneyimi

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikalı bu ekran, değişken yenileme hızı (VRR) sağlar ve gerçek HDR oyun deneyimi sunar. Bu sayede, en yüksek performansta kusursuz oyun deneyimi ve olağanüstü yüksek dinamik aralıklı görseller sağlanırken düşük gecikme süreleri de korunur.

Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları

Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atlarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image AWARD-1679621

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  6. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  7. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  8. Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  9. NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort

  10. NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/

  11. Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  13. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.