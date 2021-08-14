2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
E Line
68,6 cm (27 inç)
Full HD (1920 x 1080)
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Ödüller
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ekselans07
14/08/2021
Türkiye
Süper Ürün
Renkleri çok keskin ve net.Fiyat performans ürünü.Menü tuşuna da bayıldım.
Avantajlar
Fiyatı
Dezavantajlar
Dahili hoparlörü yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Haki
21/03/2019
Türkiye
27" Candır
Monitör fiyat performansı iyi Eksileri; DP Girişi Yok (Nvidia kartlarda FreeSync özelliğini kullanamıyorsun) Power açma kapama düğmesi yok
Bu değerlendirme 276E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Bu değerlendirme 276E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır
Ehsonmez
30/06/2020
Türkiye
kaliteli bir ürün
çok kaliteli ancak benim aldığımda 1 adet ölü pixel çıktı. 1 ölüpixel için servise götür getir yapamıyorum, ama Philips bu tür ürünlerini kontrol edip piyasaya sürmeli, güven kaybediyor.
Avantajlar
görüntü kalitesi, 75Hzdetaylı yönetim menüsü.
Dezavantajlar
ölü pixel dışında yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226E9QDSB LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226E9QDSB LCD monitör için yapılmıştır
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
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NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.