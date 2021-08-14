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    Çarpıcı renkler, şık tasarım
  • Çarpıcı renkler, şık tasarım
  • Çarpıcı renkler, şık tasarım
  • Energy Label Europe E
    Çarpıcı renkler, şık tasarım
  • Çarpıcı renkler, şık tasarım
  • Çarpıcı renkler, şık tasarım

Üretimden kaldırıldı

Ultra Geniş Renkli LCD monitör

276E9QDSB/00

4
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Çarpıcı renkler, şık tasarım
Philips E line monitör, olağanüstü görüntü performansı ile şık tasarımı bir araya getirir. Ultra Wide-Color özelliğine sahip, dar çerçeveli Full HD ekran, gerçekçi görseller sunar. Şık tasarımla üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.
Tüm avantajları görüntüleyin

Çarpıcı renkler, şık tasarım

  • E Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-7185178

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

14/08/2021

Türkiye

Türkiye

Süper Ürün

Renkleri çok keskin ve net.Fiyat performans ürünü.Menü tuşuna da bayıldım.

Avantajlar

Fiyatı

Dezavantajlar

Dahili hoparlörü yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

21/03/2019

Türkiye

Türkiye

27" Candır

Monitör fiyat performansı iyi Eksileri; DP Girişi Yok (Nvidia kartlarda FreeSync özelliğini kullanamıyorsun) Power açma kapama düğmesi yok

Bu değerlendirme 276E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

Bu değerlendirme 276E9QDSB Ultra Geniş Renkli LCD monitör için yapılmıştır

30/06/2020

Türkiye

Türkiye

kaliteli bir ürün

çok kaliteli ancak benim aldığımda 1 adet ölü pixel çıktı. 1 ölüpixel için servise götür getir yapamıyorum, ama Philips bu tür ürünlerini kontrol edip piyasaya sürmeli, güven kaybediyor.

Avantajlar

görüntü kalitesi, 75Hzdetaylı yönetim menüsü.

Dezavantajlar

ölü pixel dışında yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 226E9QDSB LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 226E9QDSB LCD monitör için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD Arrow logosu, FreeSync ve bunlar üzerinden yapılan kombinasyonlar; Advanced Micro Devices, Inc. Şirketinin ticari markalarıdır. Diğer adlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  5. NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

  6. sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.