2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
E Line
68,6 cm (27 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)
Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Aquifex
14/11/2019
Türkiye
Fiyat/Performans Ürünü
Aşırı kaliteli bir monitör. Aynı klasmandaki diğer alternatifler için en az iki katı kadar ödemek gerekiyor. Oyun monitörü değil ama e-sport oyuncusu değiliz sonuçta, gayet akıcı şekilde oyun da oynanıyor. Uzun süreli kullanımda göz yormuyor, baş ağrıtmıyor.
Avantajlar
Fiyat, Kalite
Dezavantajlar
Hoparlör
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitör için yapılmıştır
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.