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  • Energy Label Europe F
    Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Energy Label Europe F
    Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
  • Muhteşem görünüm ve zarif tasarım

Üretimden kaldırıldı

4K Ultra HD LCD monitör

276E8VJSB/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Muhteşem görünüm ve zarif tasarım
Philips 27" 4K UHD monitör, ultra net görüntü kalitesi sağlar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından üstün netlik ve gerçekçi görseller sunar. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Muhteşem görünüm ve zarif tasarım

  • E Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

14/11/2019

Türkiye

Türkiye

Fiyat/Performans Ürünü

Aşırı kaliteli bir monitör. Aynı klasmandaki diğer alternatifler için en az iki katı kadar ödemek gerekiyor. Oyun monitörü değil ama e-sport oyuncusu değiliz sonuçta, gayet akıcı şekilde oyun da oynanıyor. Uzun süreli kullanımda göz yormuyor, baş ağrıtmıyor.

Avantajlar

Fiyat, Kalite

Dezavantajlar

Hoparlör

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitör için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  3. NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

  4. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak

  5. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.