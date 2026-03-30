2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
276E7QDSW/00
E Line
68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
PLS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz. Standart TN panellerden farklı olarak PLS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Yorumlar
Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin
HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC %85 (CIE1931), sRGB: %122,9