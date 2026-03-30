ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Energy Label Europe A
    Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Energy Label Europe A
    Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler
  • Canlı, gerçekçi renkler

Üretimden kaldırıldı

Ultra Geniş Renkli LCD monitör

276E7QDSW/00

Canlı, gerçekçi renkler
Zarafetten ilham almış, her eve ve ofise aydınlık ile yeni bir görünüm kazandırmak üzere tasarlanmış bu olağanüstü geniş açılı Ultra Geniş Renkli ekran, gerçekçi renkler sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

zarif bir tasarım

Canlı, gerçekçi renkler

  • E Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

Görüntü ve renk hassasiyeti için PLS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için PLS LED geniş ekran teknolojisi

PLS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz. Standart TN panellerden farklı olarak PLS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir

  2. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  3. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  4. MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin

  5. HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.

  6. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  7. NTSC %85 (CIE1931), sRGB: %122,9