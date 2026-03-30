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  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
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  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Energy Label Europe E
    Mükemmel oyun deneyimi
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  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi
  • Mükemmel oyun deneyimi

Evnia Gaming MonitorFull HD oyun monitörü

25M2N5200P/00

Mükemmel oyun deneyimi
Her iki alanda da en iyisini sunan bir oyun monitörü. SmartContrast, AMD FreeSync Premium teknolojisi ve 280 Hz yenileme hızı kombinasyonu ile birlikte bu ürün, görüntülemeden ödün vermeden akıcı ve gecikmesiz oyun deneyimi vaat ediyor.
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Mükemmel oyun deneyimi

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5 inç / 62,2 cm diyag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium ile akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi

AMD FreeSync™ Premium ile akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium ciddi oyunculara akıcı, sorunsuz ve en üst performansta bir oyun deneyimi sunar. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleri ile hiç ödün vermeden ve güvenle oyun oynayın.

En akıcı oyun deneyimi için çığır açan 280 Hz yenileme hızı

En akıcı oyun deneyimi için çığır açan 280 Hz yenileme hızı

Philips Evnia 280 Hz ekran, oyun deneyiminizi yeni boyutlara taşıyor. Değişken yenileme hızı teknolojisiyle birleştirilen düşük giriş gecikmesi, oyunda size sürükleyici bir avantaj sağlar. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü geniş görüş açılı panelimiz, benzersiz renk doğruluğu ile gerçekçi bir oyun deneyimi sunar. Ayarlanabilir stant hak ettiğiniz konforu ve titreşimsiz bir görüntüleme sağladığı için asıl önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Böylece sağlığınızla ilgili endişe duymadan oyun oynamaya devam edersiniz.

Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca DP girişi için geçerlidir.

  3. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir

  6. Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  7. Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  9. NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort

  10. NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/

  11. Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun

  12. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.