Mükemmel oyun deneyimi

Her iki alanda da en iyisini sunan bir oyun monitörü. SmartContrast, AMD FreeSync Premium teknolojisi ve 280 Hz yenileme hızı kombinasyonu ile birlikte bu ürün, görüntülemeden ödün vermeden akıcı ve gecikmesiz oyun deneyimi vaat ediyor.