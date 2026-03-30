2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5 inç / 62,2 cm diyag.)
1920 x 1080 (Full HD)
En yoğun aksiyon odaklı oyunları oynarken ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı, ultra pürüzsüz ve gecikmesiz bir oyun deneyimi geliştirir. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 240 kez yenilenir. 240 Hz, özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı oyunlar için üstün hareket ve netlik sağlayan görseller sunar. Philips 240 Hz ekran ile oyun oynarken aksiyon sahneleri titreme ve gölge görüntü olmadan görüntülenir. Daha etkileyici ve canlı hissettiren bir oyun deneyimi yaşarsınız.
0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.
Yorumlar
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.