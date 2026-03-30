ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Energy Label Europe E
    Oyun ufkunuzu genişletin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Energy Label Europe E
    Oyun ufkunuzu genişletin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin
  • Oyun ufkunuzu genişletin

Evnia Gaming MonitorFull HD oyun monitörü

25M2N3200W/01

Oyun ufkunuzu genişletin
Hepimizin odak noktasında "harika" hız var. Bu monitör 240 Hz yenileme hızına ve 16:9 Full HD ekrana sahiptir; böylece oyununuzu gerçek zamanlı hızda net ve ayrıntılı görüntüleme ile birlikte oynayabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Oyun ufkunuzu genişletin

  • Evnia 3000

  • 25 (24,5 inç / 62,2 cm diyag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Neredeyse gecikmesiz oyun deneyimi için ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı

Neredeyse gecikmesiz oyun deneyimi için ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı

En yoğun aksiyon odaklı oyunları oynarken ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı, ultra pürüzsüz ve gecikmesiz bir oyun deneyimi geliştirir. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 240 kez yenilenir. 240 Hz, özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı oyunlar için üstün hareket ve netlik sağlayan görseller sunar. Philips 240 Hz ekran ile oyun oynarken aksiyon sahneleri titreme ve gölge görüntü olmadan görüntülenir. Daha etkileyici ve canlı hissettiren bir oyun deneyimi yaşarsınız.

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 0,5 ms ultra hız

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 0,5 ms ultra hız

0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  3. Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  4. Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  5. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  6. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.