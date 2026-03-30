Neredeyse gecikmesiz oyun deneyimi için ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı

En yoğun aksiyon odaklı oyunları oynarken ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı, ultra pürüzsüz ve gecikmesiz bir oyun deneyimi geliştirir. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 240 kez yenilenir. 240 Hz, özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı oyunlar için üstün hareket ve netlik sağlayan görseller sunar. Philips 240 Hz ekran ile oyun oynarken aksiyon sahneleri titreme ve gölge görüntü olmadan görüntülenir. Daha etkileyici ve canlı hissettiren bir oyun deneyimi yaşarsınız.