Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 180 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 180 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 180 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.