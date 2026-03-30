2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
24M2N3200S/01
Evnia 3000
24 (23,8 inç / 60,5 cm diyag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 180 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 180 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.
Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.
0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Yorumlar
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.